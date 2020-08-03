«Укрзалізниця» скасувала зупинку низки поїздів далекого сполучення в Луцьку та Тернополі.

Обмеження діятиме для поїздів №41/42 сполученням Дніпро-Трускавець, №98/97 Ковель-Київ, №88/87 Ковель-Новоолексіївка, №12/11 Одеса-Львів, №81/82 Київ-Ужгород, №49/50 Київ-Трускавець, №136/135 Чернівці-Одеса, №108/107 Одеса-Ужгород, №110/109 Львів-Херсон, №86/85 Львів-Новоолексіївка, №715/716 Київ-Львів.

Зупинку скасували через те, що Луцьк та Тернопіль потрапили до «червоної» зони загрози COVID-19.