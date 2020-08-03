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03 серпня 2020, Київ 12:17
Новини | Політика

«Укрзалізниця» скасувала зупинку низки поїздів далекого сполучення в Луцьку та Тернополі

Зупинку скасували через те, що Луцьк та Тернопіль потрапили до «червоної» зони загрози COVID-19

«Укрзалізниця» скасувала зупинку низки поїздів далекого сполучення в Луцьку та Тернополі.

Обмеження діятиме для поїздів №41/42 сполученням Дніпро-Трускавець, №98/97 Ковель-Київ, №88/87 Ковель-Новоолексіївка, №12/11 Одеса-Львів, №81/82 Київ-Ужгород, №49/50 Київ-Трускавець, №136/135 Чернівці-Одеса, №108/107 Одеса-Ужгород, №110/109 Львів-Херсон, №86/85 Львів-Новоолексіївка, №715/716 Київ-Львів.

Зупинку скасували через те, що Луцьк та Тернопіль потрапили до «червоної» зони загрози COVID-19.

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