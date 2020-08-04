У Львові не запроваджуватимуть нових обмежень через «помаранчеву» зону – Садовий

У Львові не запроваджуватимуть додаткові карантинні обмеження, попри оголошену «помаранчеву» зону епідеміологічної небезпеки поширення COVID-19, повідомив у телеграмі міський голова Андрій Садовий.

«Фітнес-центри та хостели у Львові працюватимуть з дотриманням усіх карантинних норм. Моніторингові групи перевірятимуть дотримання цих правил. Додатково адаптовувати місто до правил помаранчевої зони необхідності немає, бо ми живемо в цьому режимі останні шість місяців», – написав Садовий.

Водночас він закликав жителів міста «не бути байдужими до себе і своїх близьких».

«Маска (на носі теж) та часта дезінфекція допоможуть провести це літо в безпеці... А тим, хто дуже переймається, чому у Львові більше позитивних випадків ніж в інших областях, раджу порівняти кількість тестувань», – написав Садовий.

Від 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину, за якими регіони країни ділять на чотири зони, відповідно до темпів поширення COVID-19: «зелену», «жовту», «помаранчеву» і «червону».