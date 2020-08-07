Танці з коронавірусом: чому нічні клуби можуть стати розплідниками COVID-19

Нічні клуби зазнали суттєвих збитків через пандемію коронавірусу в більшості країн світу, доки були зачинені. Із послабленням карантину вони знову відчинили свої двері для відвідувачів. Але поєднання одразу кількох факторів, таких, як погана вентиляція, обмежений простір та необхідність голосно кричати, робить їх ідеальним місцем для поширення COVID-19, кажуть експерти.

Останнім часом можна побачити дедалі більше повідомлень з різних країн про те, як відпочинок у нічному клубі призвів до того, що десятки або й сотні людей опинилися на карантині.

У травні 29-річний чоловік обійшов три різні нічні клуби у Сеулі, перш ніж у нього виявили інфікування на COVID-19. Протягом вихідних він відвідав кілька барів та клубів у популярному сеульському районі Ітевон. Після цього чиновники намагалися відстежити тисячі людей, з якими він контактував, щоб ізолювати їх.

В результаті дослідження показали, що «щонайменше 246 випадків COVID-19 були пов’язані з нічними клубами в Сеулі. Під час свят у період з 30 квітня до 5 травня молоді люди з усієї країни, які відвідували нічні клуби в Сеулі, мали контакти з інфікованим на COVID-19 та, зрештою, розповсюдили його на національному рівні. Нічні клуби були тимчасово зачинені, щоб обмежити розповсюдження COVID-19», – мовиться в аналізі на сайті Центрів з контролю та профілактики захворювань в США.

Новина про корейські клуби облетіла весь світ, та причиною зачиняти клуби не стала.

Так, наприклад, 11 липня у празькому нічному клубі Techtle Mechtle відпочивали десятки людей, які навіть не підозрювали, що одна із відвідувачів – жінка без жодних симптомів захворювання – виявиться зараженою коронавірусною інфекцією COVID-19.

Все закінчилося тим, що чеська влада зареєструвала щонайменше 158 випадків інфікування, пов’язаних з відвідуванням нічного клубу того дня. 90 осіб – безпосередньо відвідувачі клубу, інші – особи, з якими вони контактували, повідомляли місцеві ЗМІ.

В деяких країнах такі спалахи інфекції, пов’язані із вечірками, призвели до повторного закриття нічних закладів. Наприклад, іспанська влада вважає нічні клуби одним із найбільших ризиків у боротьбі з епідемією, яка станом на 6 серпня забрала життя понад 700 тисяч осіб.

«Для багатьох нічних клубів і барів Іспанії вечірки закінчилися, коли дані Міністерства охорони здоров'я показали, що в цих установах захворіли 200 осіб, як і на вуличних чи домашніх вечірках», – повідомляло видання The Local.

За даними ЗМІ, після вечірки у нічному клубі у Кордові 73 з 400 відвідувачів захворіли на коронавірус. 10 липня ці люди зібралися у клубі «Вавілонія», щоб відсвяткувати закінчення навчального року. Через тиждень з’явився перший випадок інфікування, що зрештою призвело до того, що 670 осіб опинилися під медичним наглядом через підозру щодо захворювання, йдеться в іспанському виданні El Pais.

Пізніше випадки інфікування на новий коронавірус, пов’язані з відвідуванням нічних клубів, також почали з’являтися і в інших регіонах. Зрештою деякі міста або обмежили роботу нічних закладів, або взагалі зачинили.

У неділю 2 серпня естонська влада заявила, що протягом останніх 24 годин в країні виявили сім нових випадків коронавірусу, пов’язаних із спалахом у нічному клубі Vabank, йдеться на сайті естонського громадського телерадіомовника.

«Усі нові випадки пов’язані з людиною із симптомами, яка відвідувала нічний клуб Vabank, про що повідомила Рада охорони здоров’я у неділю. Захворювання поширили людьми, які відвідували клуб 18 липня одночасно із зараженою людиною», – мовиться у повідомленні.

Дідьє Піттет, керівник профілактики інфекцій в Женевській університетській лікарні, заявив, що 40% випадків інфікування у Женеві були пов'язані з дискотеками та барами, 25-30% – з передачею всередині сім'ї і приблизно чверть – з зараженням, яке виникло за межами Швейцарії, повідомляє Swissinfo.

Минулого місяця чиновники у Токіо заявили, що проводитимуть тестування на COVID-19 в районах з активним нічним життям, і також доручили нічним клубам забезпечити клієнтам достатньо місця з хорошою вентиляцією та попросити їх уникати голосних розмов, повідомляє Reuters.

Чому саме нічні клуби?

Люди вживають у нічних клубах алкоголь і, як наслідок, більше нехтують правилами соціального дистанціювання. Заражена людина за одну ніч може поспілкуватися із великою кількістю відвідувачів клубу, і навіть відвідати не один, а кілька закладів за ніч – і таким чином ще більше людей піддаються ризику.

«Вважається, що довгі розмови при тісному контакті відіграють ключову роль у передачі коронавірусу. Коли людина голосно говорить, сміється і співає, вона може випускати до десяти разів більше частинок [інфекції], ніж при кашлі. Коли люди танцюють і їхнє дихання пришвидшується, можливо, вони також вдихають більше крапель, завантажених вірусом, які зберігаються в задушливому повітрі клубу», – йдеться в статті Wired.

У цьому контексті варто розуміти, що нічні клуби не є основним джерелом поширення хвороби. «Йдеться не про те, щоб перекласти провину, а скоріше про те, щоб знайти гарячі точки, де передача вірусу швидша», – каже Мігель Ернан, професор епідеміології Гарвардського університету в коментарі El Pais.

Проблема, за його словами, полягає більше в тому, що молода людина може заразитися і, навіть не знаючи про це, передати її своїм літнім родичам, шанс померти у яких значно вищий.

У ВООЗ заявили, що зі збільшенням молоді на пляжах та нічних клубах кількість інфікованих людей у віці 15-24 років за останні п’ять місяців збільшилась втричі – з 4,5% до 15%.

Що робити?

Експерти здебільшого радять уникати нічних закладів, якщо ви живете у місті з великою кількістю інфікованих. Якщо втриматися від вечірки складно, краще обирати місця на свіжому повітрі, а не у закритому приміщенні.

Також не варто забувати про маски, гігієну рук та соціальну дистанцію – чим більше контактів людина має, тим більше у неї шансів підхопити COVID-19, особливо якщо люди навколо кричать через гучну музику.