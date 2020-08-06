США звинувачують Росію у створенні «екосистеми» для поширення дезінформації

Сполучені Штати Америки звинувачують Росією в створенні складної «екосистеми» для поширення дезінформації та пропаганди щодо коронавірусу та інших питань.

В оприлюдненому 5 серпня звіті Державний департамент заявив, що Росія у своїх онлайн-операціях використовує «п’ять основних стовпів», щоб посилити неправдиві наративи та конспірологічні теорії в намаганні посіяти заплутаність та страх.

«Екосистема складається з п’ятьох основних стовпів: офіційна комунікація влади, фінансовані державою глобальні повідомлення, культивація маріонеткових джерел, вепонізація соціальних мереж та кібердезінформація», – йдеться в дослідженні.

Більша частина звіту присвячена веб-сайтам, які використовують для поширення російської дезінформації та пропаганди. Державний департамент описує ці новинні сайти чи дослідницькі інституції як «критичну сполучну тканину в межах ширшої екосистеми».

«Ми встановили, що вони просувають дезінформацію на підтримку цілей Кремля. Часто їх напряму підтримує російська влада, і вони дають поштовх спеціальним дезінформаційним наративам, які обрані іншими частинами екосистеми», – заявила Леа Габріель, голова Глобального центру взаємодії Державного департаменту, який досліджує пропаганду поза межами США.

Згідно з дослідженням, Китай, Іран та Росія використовують однакову тактику, їхня дезінформація часто перегукується.

Посольство Росії в США вже заявило, що звіт створений для погіршення відносин між країнами та дискредитації альтернативних джерел інформації.