Росія поширює у США дезінформацію про коронавірус і расові протести – американські посадовці

Російські спецслужби використовують три англомовні сайти для розповсюдження дезінформації про коронавірусну пандемію й інші політичні теми, прагнучи використати кризу, яку США намагаються стримати напередодні президентських виборів. Про це повідомили американські посадовці, пише агентство Associated Press. Раніше ця інформація була засекречена, але згодом її статус змінили, тому чиновники могли говорити про неї вільніше.

Вони вказали на існування трьох сайтів, які керуються з Росії агентством «ІнфоРос»: InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press. За словами одного з посадовців, із кінця травня і до початку липня ці сайти опублікували близько 150 статей про реакцію на пандемію, в тому числі матеріали з підтримкою Росії і наклепами в бік США.

Один із заголовків, які привернув увагу, звучав як «Російська допомога Америці в боротьбі з COVID-19 сприяє послабленню напруженості». В ньому йшлося про те, шо Росія надала термінову і суттєву допомогу США в боротьбі з пандемією, що не відповідає дійсності.

Інший матеріал із заголовком «Пекін вважає, що COVID-19 – це біологічна зброя», підсилював заяви Комуністичної партії Китаю.

Окрім теми пандемії, на сайтах є також матеріали, присвячені політичним подіям у США – зокрема расовим протестам, економічній кризі, а також зв’язкам президентського кандидата Джо Байдена з Україною. Так, на сайтах можна знайти публікації із заголовками «Хаос у блакитних [демократичних – ред.] містах», чи «Українська пастка для Байдена».

Попри те, що візуально самі вебсайти виглядають не надто професійно, чиновники відзначають, що публікації там викладені чудовою англійською мовою. Матеріали дезінформаційних видань поширювались на інших новинних ресурсах із метою приховати першоджерело інформації і створити ілюзію правдивості.

Двоє керівних осіб в інформагентстві «ІнфоРос» – Денис Тюрін і Олександр Старунський – раніше служили в підрозділі російського ГРУ, що спеціалізується на військово-психологічній розвідці, повідомили американські чиновники.

Зв’язки «ІнфоРос» і OneWorld раніше привернули увагу європейських експертів із дезінформації. В 2019 році робоча група ЄС, що вивчала дезінформаційні кампанії, назвала OneWorld «новим доповненням до пантеону московських дезінформаційних видань». А в червневому звіті ГО DisinfoLab із Брюсселя йдеться про зв’язки «ІнфоРос» і OneWorld із російською військовою розвідкою і фінансові зв’язки з урядом Росії.

У 2016 році, згідно з розслідуванням і висновками Конгресу США, Росія втручалась в американські вибори, поширюючи «фейки» й дезінформацію у соціальних мережах. Метою цього було розколоти суспільство і поширити розбрат у США напередодні виборів.