Кремль укотре звинувачує грузинську лабораторію у біологічних експериментах

Російська влада знову звинуватила Дослідницький центр громадської охорони здоров'я імені Річарда Луґара в Тбілісі у проведенні небезпечних біологічних експериментів: нібито в лабораторії за допомогою США досліджують здатність комах переносити захворювання. Москва вимагає допуску російських фахівців у лабораторію і доступу до документів дослідницького центру.

Востаннє подібні звинувачення лунали два роки тому: тоді МЗС Росії заявив, що «не допустить» дослідів над людьми в центрі Лугара в Тбілісі.

Цього разу мова вже йде не людей, а про комах. Москва звинувачує Дослідницький центр громадської охорони здоров'я імені Річарда Луґара в тому, що в лабораторії «американські фахівці працюють зі збудниками особливо небезпечних інфекційних захворювань» і все це відбувається «поблизу кордону з Росією».

Довідка: Столиця Грузії Тбілісі розташована більше ніж за 100 км від кордону з Росією, тому заяви про те, що дослідницький центр громадської охорони здоров'я імені Річарда Луґара розміщений «поблизу кордону з Росією», не відповідають дійсності. Однак приблизно за 30 км від Тбілісі пролягає лінія розмежування із сепаратистською Південною Осетією, яку Грузія визначає як свою територію, окуповану Росією, внаслідок війни 2008 року. Незалежність Південної Осетії визнана тільки Росією і ще кількома невеликими країнами. Жодна з країн Заходу не визнає Південну Осетію як окрему державу або регіон Росії.

«На базі цього біооб'єкту проводять дослідження щодо використання комах у якості рознощиків особливо небезпечних біологічних агентів і збудників інфекцій», – заявляють у МЗС Росії.

Російські дипломати окремо зауважують: «Звертає на себе увагу те, що в США вже запатентований безпілотний літальний апарат для поширення в повітрі заражених комарів. Крім того, видано патент на боєприпаси, споряджені отруйними речовинами або інфекційними агентами».

Дезінформація і інформаційна війна

У Тбілісі ці звинувачення з боку Росії відкидають, а заяви Кремля називають дезінформацією. Грузія нагадує, що лабораторія, яка викликає занепокоєння Москви, існувала ще в радянські часи, але тоді вона називалася протичумною станцією.

На початку нульових років США профінансували будівництво і оснащення нового центру, який отримав назву на честь колишнього американського сенатора Річарда Луґара, співавтора Програми з нейтралізації небезпечних біологічних матеріалів і боротьби зі зброєю масового ураження. Але головне завдання лабораторії залишилося таким, як і було: забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки Грузії.

Центр входить до структури Національного центру з контролю над захворюваннями і громадського здоров’я Грузії, тут у різний час працювали американські, європейські та навіть російські фахівці.

Підґрунтя цих заяв – тільки політичне, ніякої академічної, професійної підоснови в них немає

«Це не перша подібна заява з боку Росії, такі заяви повторюються періодично. І вони самі чудово розуміють, що все підґрунтя цих заяв – тільки політичне, ніякої академічної, професійної підоснови в них немає, – каже Аміран Ґамкрелідзе, керівник Національного центру з контролю над захворюваннями Грузії. – Самі росіяни не раз бували в цій лабораторії – журналісти, вчені. Це науково-дослідна лабораторія високого рівня. І вона відмінно показала себе під час пандемії, зіграла серйозну роль у розробці заходів у відповідь проти COVID-19».

Москва наполягає на тому, щоб російським фахівцям був наданий доступ до лабораторії: щоб їм відчинили будь-які приміщення і показали всю документацію.

У Тбілісі у відповідь на це заявляють, що готові прийняти російську делегацію – але тільки в складі міжнародної групи і в рамках якого-небудь конкретного заходу під егідою ООН.

У посольстві США в Грузії звинувачення з боку Росії назвали «брехливими вигадками».

«З одного боку, це бажання зберегти якийсь контроль над пострадянськими країнами, в тому числі і над Грузією, – вважає Теона Акубардія, засновниця Грузинського центру стратегічного аналізу (GSAC). – Москва відкрито оголошує про бажання розділити сфери впливу. Але це ще і спроба послабити вплив США як у самій Грузії, так і в інших країнах, де за допомогою американської сторони також функціонують схожі лабораторії».

Російські федеральні ЗМІ слідом за Кремлем теж звинувачували центр Луґара в проведенні дослідів над людьми і в роботі з нетиповими для регіону небезпечними мікроорганізмами. Однак автори подібних сюжетів завжди замовчували, що за міжнародною класифікацією лабораторія має лише третій рівень безпеки: це означає, що вона в принципі не може працювати з більшістю небезпечних патогенів, і тим більше завозити їх із інших країн. Зате аналогічні центри з максимальним, четвертим рівнем безпеки на пострадянському просторі функціонують у Росії і в Білорусі.

Оригінал публікації на сайті телеканалу «Настоящее время», створеного за участі Радіо Свобода і «Голосу Америки». Над адаптацію тексту і відео працювали Людмила Ваннек і Ангеліна Кренців

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