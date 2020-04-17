ФБР: іноземні хакери зацікавилися дослідженнями з лікування COVID-19

Хакери, які діяли в інтересах іноземних держав, зламали мережі американських компаній, які проводять дослідження з лікування COVID-19, захворювання, спричиненого коронавірусом, повідомила високопоставлена співробітниця Федерального бюро розслідувань, що відповідає за кібербезпеку, Тоня Угорец.

Як повідомляє агентство Reuters, заступниця помічника директора ФБР по боротьбі з кіберзлочинністю розповіла про це учасникам інтернет-дискусії, організованої вашингтонським Інститутом Аспена.

За словами Угорец, ФБР недавно отримало інформацію про кібератаки на мережі низки медичних і дослідницьких установ, що займаються вивченням коронавірусу. Хакери, як стало відомо ФБР, діяли в інтересах деяких іноземних урядів. При цьому назв угруповань і держав Угорец не уточнила.

Представниця ФБР зазначила, що установи, які працюють над розробкою можливих ліків чи вакцин від коронавірусу, зацікавлені в публічному висвітленні своєї діяльності.

Але, за її словами, такими установами починають цікавитися «інші держави, зацікавлені в подробицях» роботи цих установ і, можливо, навіть в «крадіжці конфіденційної інформації, якою володіють ці установи».

Як пише Reuters, у ФБР поки що не відповіли на питання у зв’язку із заявою Угорец.

11 квітня Міністерство охорони здоров’я України заявило про готовність долучитися до проєкту ВООЗ з пошуків ліків від коронавірусної хвороби.