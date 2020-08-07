Bloomberg: медикам і чиновникам у Москві пропонують зробити щеплення від COVID-19

Деякі московські медики і чиновники отримали пропозиції зробити щеплення від коронавірусу вакциною, яка ще не зареєстрована, але реєстрація якої очікується найближчим часом, повідомляє з посиланням на свої джерела агентство Bloomberg.

Йдеться про вакцину, розроблену інститутом імені Гамалії. Очікується, що цього місяця вона може отримати попередню реєстрацію, а у вересні може початися її масове виробництво. Таким чином ця вакцина може стати першою зареєстрованою в світі вакциною.

При цьому докладні дані про проведені випробування не були опубліковані, а швидкість розробки вакцини викликає питання у фахівців.

При цьому в запрошенні на участь у вакцинації вказано, що вакцина безпечна і пройшла необхідні випробування, пише Bloomberg. У пресслужбі уряду Москви цю інформацію не коментували.

Як пише «Ехо Москви», серед тих, хто отримав запрошення зробити експериментальне щеплення, був заступник голови Громадської палати Москви, головний редактор «Еха» Олексій Венедиктов. Він відмовився робити щеплення.