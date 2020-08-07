МОЗ про COVID-19: стало багато складних випадків, перебіг хвороби почав змінюватися

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що медики, які лікують хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19, повідомляють про збільшення кількості складних випадків. Він сказав про це під час онлайн-брифінгу 7 серпня.

«Спілкуючись із лікарями, які рятують людей від COVID-19, я чую, що в нас дуже багато стало складних випадків, почав змінюватися перебіг хвороби. Вона дуже важко переноситься. У нас збільшується кількість летальних випадків, у нас збільшується госпіталізація», – сказав Степанов.

Він закликав людей дотримуватися карантинних правил, зважаючи на черговий рекорд із кількості хворих на добу.

«У нас черговий антирекорд. Сьогодні за добу захворіли 1 453 людини, з них – 103 дитини і 93 медичних працівники. Госпіталізовано 280 людей. Хочу нагадати, що госпіталізації підлягають люди з тяжким перебігом хвороби. За останню добу в Україні зафіксовано 33 летальних випадки. Одужав 531 пацієнт... Цифри вражають кожного дня, щодня практично ми ставимо антирекорд. Давайте вже задумаємося про відношення до карантинних правил, що встановлені в країні», – наголосив міністр.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіла 78 261 людина, з них – 5 490 дітей і 9 078 медиків. Померли 1 852 людини, 43 055 пацієнтів одужали.