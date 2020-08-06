Лікарня в Херсоні зупинила прийом і виписку хворих через спалах COVID-19 – ОДА

Херсонська міська клінічна лікарня імені Лучанського тимчасово зупинила виписку і прийом хворих через спалах коронавірусної інфекції COVID-19, повідомила Херсонська обласна державна адміністрація.

«У зв’язку з виявленням спалаху коронавірусної інфекції у пацієнтів і медичних працівників Херсонської міської клінічної лікарні імені Лучанського, у закладі з 5 по 18 серпня буде припинено виписку й прийом дорослих та дітей планового, ургентного (невідкладного) порядку, вагітних, породіль», – йдеться в повідомленні.

За словами директора Департаменту здоров’я облдержадміністрації Віктора Короленка, жителі Дніпровського району, потреби яких обслуговує лікарня, зможуть звернутися за допомогою до інших закладів охорони здоров’я Херсона.

У лікарні виявили дев’ятьох хворих на COVID-19, серед яких шість медпрацівників і троє пацієнтів реанімаційного відділення.

У всіх пацієнтів і медпрацівників реанімаційного відділення лікарні, а також дотичних відділень після виявлення першого випадку взяли понад 90 проб біоматеріалів, ще 97 взяли сьогодні. Наразі триває дослідження цих матеріалів, кажуть в ОДА.

Як повідомив головний лікар Володимир Ларіонов, виписувати хворих із лікарні будуть тільки за результатами негативного ПЛР-тесту. Крім того, продовжить роботу міський центр серця, який функціонує на базі лікарні. Усіх його пацієнтів та медичних працівників наразі тестують на наявність коронавірусу.

Тим часом, в Україні за останню добу зафіксували рекордну кількість нових хворих на COVID-19 – 1318.

Загалом від початку пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 76,8 тисячі людей, померли – 1788. Одужали за весь період понад 41,5 тисяч людей.