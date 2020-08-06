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06 серпня 2020, Київ 09:19
Новини | Коронавірус

В Україні виявили понад 1300 нових випадків COVID-19 – РНБО

Це найбільший добовий приріст від початку пандемії

В Україні за останню добу виявили 1318 випадків коронавірусного захворювання COVID-19, свідчить система моніторингу РНБО. Це найбільший добовий приріст від початку пандемії.

Одужали за останню добу 997 людей, 31 людина померла.

Найбільше хворих 5 серпня виявили у Львівській області, Києві, Харківській, Івано-Франківській, Одеській областях.

Загалом від початку епідемії в Україні захворіли понад 76,8 тисячі людей, померли – 1788. Одужали за весь період понад 41,5 тисяч людей.

Напередодні в Україні також був встановлений антирекорд із добового приросту хворих на COVID-19, виявлено 1271 новий випадок захворювання.

У світі коронавірусним захворюванням від початку пандемії заразилися 18,8 мільйона людей, понад 707 тисяч – померли.

Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео
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Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео

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