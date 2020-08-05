На товари та послуги для боротьби з COVID-19 витратили 4,5 млрд грн – Мінфін

На товари та послуги для боротьби з COVID-19 витратили 4,5 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів України.

2,8 млрд грн витратили з місцевих бюджетів, ще 1,7 млрд грн – з державного бюджету.

Найбільше грошей – 1,58 млрд грн – витратили на медикаменти, медичні вироби та розхідні матеріали. Ще 1,4 млрд грн витратили на придбання медичного обладнання, 715,4 млн грн – на перевезення пацієнтів, працівників та персоналу, послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень.

Майже 688 млн грн витратили на медичні маски, антисептичні та дезінфекційні засоби, експрес-тести, малоцінне медичне обладнання.

У липні на потреби боротьби з COVID-19 витратили 1,3 мільярда гривень.

Станом на 5 серпня в Україні майже 75,5 тисяч людей захворіли на COVID-19, померли – 1788. Одужали за весь період понад 40,5 тисяч людей.