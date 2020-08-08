Якщо ти не у лікарні із COVID-19, то лікування і обстеження – твої проблеми: історія Богдана Масляка

Радіо Свобода у рубриці #МояІсторія розповідає історії людей, на життя яких вплинула пандемія коронавірусу COVID-19. Це – лікарі, які рятують життя і ризикують своїм; пацієнти, які борються із недугою; родичі тих, хто інфікувався і захворів; малі підприємці, які рятують свій бізнес чи навіть відкривають під час епідемії нові можливості.

Львів’янин Богдан Масляк – відомий своєю волонтерською діяльністю. Разом із друзями, коли почались бойові дії на Донбасі, створив громадську організацію «Допоможи фронту». А три роки тому відкрив магазин військового спорядження «Резервіст» і розвиває власне виробництво. Більшу частину зароблених грошей віддає на потреби війська.

Уже майже місяць Богдан Масляк і його дружина хворіють COVID-19. Яким є перебіг хвороби? Як це вплинуло на підприємницьку діяльність? Про це він розповів Радіо Свобода.

Богдан Масляк не звик сидіти вдома, а тим паче довго хворіти. З 2014 року, відколи тривають бойові дії на Донбасі, він весь час у русі та дорозі. Його напрямок Львів -Донбас і, навпаки. Коли не було грошей на придбання машини для бійців, то з друзями таксував і таки купили автомобіль. Коли у когось траплялася біда – приходив на допомогу.

З початком епідемії коронавірусу, Богдан, звісно, розумів, що можна інфікуватися і захворіти, старався носити маску і тримати дистанцію.

Однак, звично багато працював і багато часу проводив у дорозі.

Увечері 14 липня Масляк відчув, що йому зле. До того ще й був у важкому моральному стані, бо щойно провів побратима в останню путь. Окрім того, тільки повернувся зі Сходу, куди возив допомогу для військовослужбовців.

Температурний режим коливався протягом 2 тижнів

«Зранку зрозумів, що ні, це не перевтома. Вже, фактично, цілу добу була температура. Найвища – 37,5, а стан такий, що я думав, що у мене 40. Найнижча – 35, тобто зранку – 35, а ввечері – 37,5. Такими амплітудами температурний режим коливався протягом 2 тижнів. Почався кашель. ПЛР-тест зробив і отримав позитивний результат. Здав у п’ятницю і в понеділок ввечері мав результат. Навіть здивувався, що так швидко. Робив у медичному закладі безкоштовно», – розповів Богдан Масляк.

Тест підтвердив коронавірусну інфекцію і в його дружини – Галини. У маленької донечки результат негативний. Дитина здорова. У жінки легша форма захворювання, її лише знобило у перші дні. Відтак подружжя почало лікування вдома, дистанційно.

Не міг нічого робити

«З лікуванням цікава історія. Куди звертатись, коли ти протягом півтора тижня – хворий? Сімейний лікар, дистанційно, сказав пити антибіотик і все. Коли мені повідомили про позитивний результат, я запитав у свого сімейного лікаря, що робити. «Пийте антибіотик і на тому все», – почув. Мій знайомий лікар, колишній військовослужбовець, проконсультував мене і порекомендував ряд препаратів і на 3-4 день я вже почувався краще, міг бодай ходити. Десь півтора тижня була сильна слабість, не міг нічого робити. Приймав десь 6-7 різних медикаментів. Важко на сьогодні сказати, скільки на це пішло грошей, бо постійно докуповували щось і друзі допомагали. Я був у такому стані, що мені було все рівно, скільки це коштує. Не було таких ліків, які б коштували 1-2 тисячі гривень. Можливо, тому що неважка форма коронавірусу», – зауважує Богдан Масляк у розмові з Радіо Свобода.

Ані Богдана, ані його дружину, сімейні лікарі не оглянули, не проходило подружжя й обстеження на комп’ютерному томографі (КТ), яке показує реальний стан легенів на яке теж мають направляти сімейні лікарі, щоб його можна було пройти безкоштовно.

Мав приступ кашлю

«КТ не робив. Дивна ситуація. Написав сімейному лікареві, що мав такий приступ кашлю, що злякався, що виплюнув легені. А без направлення КТ не можна зробити. Надіюсь, що вже, як зможу виходити з хати, то зробимо КТ. Наші сімейні лікарі нам сказали – а у нас з дружиною вони різні, що не потрібні ці КТ. Але розумію, що треба зробити, незалежно від того, як себе почуваєш. Бо є випадки, коли людина не відчуває жодних симптомів, але має проблеми з легенями. Мені про це пишуть люди. Рівень кисню не перевіряв», – розповідає Богдан Маслак.

За його словами, сімейний лікар перебуває у відпустці, а його передали іншому лікареві, який із ним навіть не зв’язувався.

«Гаразд, ти хворий і лікуєшся, а довкола тебе – паніка, шум, на зони ділять, інформації повно, що COVID-19 не виліковується. Таких, як я, які вдома лікуються дистанційно, багато. І на них ніхто не звертає уваги», –вважає Богдан Масляк.

Зіштовхнувшись із вірусом, він реально оцінив ще й безвідповідальність львів’ян, що його дуже обурює. Адже двічі довелось заходити у медичні заклади і бачити, що люди, стоячи у чергах до лікаря, не дотримуються дистанції і багато взагалі без масок.

Я живий приклад, що заразитися можна

«Я живий приклад, що заразитися можна. І це ще легка у мене форма, як я розумію. Але при цій хворобі почував себе не так, як зазвичай при грипі: температури 35 у мене ніколи не було, ніколи не мав такої слабкості. На моєму досвіді можна побачити, що лікар порадив – пийте антибіотик і все. У принципі, мною ніхто з лікарів не цікавився. Розумію, що вони зайняті, що величезні черги у сімейних лікарів, але для чого тоді всі ці заходи! Якщо не госпіталізований, то це твої проблеми, як ти будеш далі лікуватись і обстежуватись», – каже співрозмовник.

Друзі допомагають

Коли друзі дізнались, що подружжя Масляків інфіковане, перебуває утрьох із донькою у помешканні, одразу запропонували всіляку допомогу: хтось їжу привіз, хтось продукти пропонував і ліки.

Богдан повідомив про захворювання на своїй сторінці у Фейсбук, коли вже мав чітко підтверджений тест ПЛР. Тоді ще більше людей, навіть незнайомих, пропонували допомогу.

Зізнається, що не очікував такої великої підтримки і що навіть доводилось «відбиватися», бо самі знають, що таке допомагати іншим. Подружжя старалось не забирати у людей час і замовляє продукти за системою «доставки під двері».

Однак, попри хворобу, чоловік продовжує працювати і шукає необхідні речі для військовослужбовців.

Бізнес і держава під час епідемії

Крамниця «Резервіст», яку він створив три роки тому, працює. Всі працівники зробили ПЛР-тести і ні в кого не підтверджений вірус, приміщення продезінфікували.

Також Богдан Масляк має невелике власне виробництво, шиє військове спорядження. Загалом у нього працює близько 20 людей. Більшість із них – учасники бойових дій на Донбасі.

«Добре, що є люди, які дають собі раду з обов’язками. Зараз працюю дистанційно і роблю те, що не міг раніше зробити. Але коли була гостра фаза хвороби, то я не мав жодного бажання ні до чого і нічого не міг», – говорить Богдан Масляк.

Прошу не заважати працювати

Карантин, пандемія дуже негативно вплинули на його підприємство.

«З одного боку, ми пробуємо в країні рятувати економіку, а з іншого, як можна рятувати, якщо таке відбувається. Люди повністю безвідповідальні. Держава щось там пробує затикати різні дірки. А що нас чекатиме через 2-3 місяці, то не дуже у мене веселі прогнози. Коли мене питають, чи допомагає держава, то я прошу, щоб мені не заважали працювати. Я не звертався в органи влади, щоб допомогли у час цієї пандемії. Є виробництво, магазин, зараз працюємо, щоб взяти кредит. Пробуємо налагодити справу і беремо участь у тендерах. На щастя, система Прозоро гарно працює і якби не вона, ми б не мали доступу до певних речей», – говорить Богдан Масляк.

Зараз Богдан Масляк і його дружина очікують на результати другого ПЛР-тесту і якщо результат буде негативним, то будуть повертатися до звичного життя.

Справ дуже багато, а ситуація на Донбасі Масляка дуже непокоїть.