На Львівщині від COVID-19 померли 17 медиків – ОДА

На сьогодні у Львівській області і Львові 472 медичні працівники інфіковані коронавірусом, що підтверджено тестуванням. Загалом за час пандемії COVID-19 виявлено у 1318 медиків. 846 із них одужали, 17 – померли, згідно з даними на 4 серпня, повідомили Радіо Свобода у пресслужбі Львівської державної обласної адміністрації.

Фонд соціального страхування Львівської області отримав 1166 повідомлень про захворювання медичних працівників на COVID-19. Із них 13 про те, що смерть настала внаслідок інфікування. Лише в одному випадку розслідуванням встановлено, що лікарка заразилася від пацієнта. Інші справи ще розслідуються. Крім того, у Фонд соціального страхування дійшли ще не всі дані про випадки захворювання та смертності.

Жодна родина не отримала грошової виплати після смерті рідної людини, за фахом медика, яка померла від коронавірусу, заразившись на роботі, заявили Радіо Свобода у Фонді соцстрахування Львівської області.

«Розслідування завершились у 73 випадках. Цьому передує проведення епідеміологічного обстеження і розслідування, під час яких з’ясовують, де працівник заразився, бо є випадки, що медик може інфікуватись не лише на роботі. Тоді вже комісія складає відповідний акт. У нас виплачено на сьогодні восьми медикам лікарняні (сума залежить від тривалості лікарняного і середнього заробітку). Виплати щодо інвалідності, яка наступила внаслідок коронавірусу, не виплачували, бо ще медики не мають чітких критерій, які наслідки після цього захворювання. По смертельних випадках лише у 2 випадках завершено розслідування. Один випадок не пов’язаний із професійними обов’язками, інший – підтверджений», – повідомила Радіо Свобода Леся Нашора, виконувачка обов’язків керівника Фонду соціального страхування Львівської області.

Держава передбачає матеріальну допомогу медичним працівникам, якщо у них внаслідок захворювання COVID-19 настала інвалідність (сума складає не менше ніж 300-кратний розмір прожиткового мінімуму). Якщо медик помер, інфікувавшись під час виконання професійних обов’язків, то члени родини мають отримати допомогу в понад півтори мільйони гривень. А це неповнолітні діти, чоловік, батьки, тобто ті члени родини, які визначено критеріями «Сімейного кодексу України».