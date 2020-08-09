КПВВ із Кримом можна перетнути за «гуманітарними підставами» попри заборону

Представництво президента України в АР Крим повідомило перелік підстав, за яких можливий перетин КПВВ на адмінкордоні з анексованим півостровом, попри рішення уряду про тимчасову заборону в’їзду/виїзду.

«За результатами обговорень представництва, Офісу президента та уряду, інформуємо про перелік можливих гуманітарних підстав для перетину КПВВ на час тимчасового обмеження їх роботи», – йдеться в повідомленні представництва у фейсбуці 9 серпня.

Це такі підстави:

подача абітурієнтом (із одним з батьків/опікунів) документів для вступу до навчального закладу;

у випадках відсутності реєстрації місця проживання, проте наявності інших підтверджень проживання в Криму/на підконтрольній Уряду території;

необхідності дотримання принципу єдності сім’ї;

у випадках тяжкої хвороби особи та необхідності поповнення запасів ліків та/чи отримання медичної допомоги;

у випадках смерті або тяжкої хвороби близьких родичів;

в інших випадках, коли є підстава вважати, що ситуація вимагає невідкладного перетину особою адміністративної межі в будь-якому напрямку (зокрема й у випадках політично мотивованого переслідування з боку окупаційної влади).

Обов’язковою умовою після перетину КПВВ з окупованого Криму є встановлення додатку Дій вдома. Достроково припинити самоізоляцію можна після отримання негативного ПЛР тесту на COVID-19, додали у представництві.

Рішення про перетин КПВВ за гуманітарними підставами ухвалює Державна прикордонна служба за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, повідомили у представництві й пообіцяли сприяти громадянам в отриманні такого рішення.

Вранці 8 серпня президент України Володимир Зеленський доручив уряду переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів виїзду/в'їзду в анексований Крим, які розташовані на адмінкордоні з Херсонською областю. Це доручення президент дав через стрімке зростання хворих коронавірусом в Україні.

Дані підконтрольної Росії влади Криму про захворюваність коронавірусом не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в лавах російських військових і спецслужб.