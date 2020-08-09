Черг на в’їзд до Криму з материкової частини України немає – прикордонники

Станом на ранок 9 серпня на адміністративному кордоні з анексованим Кримом черг на КПВВ із боку материкової частини України немає, повідомив у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії речник Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби України Іван Шевцов.

«На цей час на КПВВ «Каланчак», «Чаплинка» і «Чонгар» черг немає, проблемних питань немає. Ми не спілкуємося з окупаційною владою, тому сказати, наскільки великі черги були там (на російських КПВВ у Криму – ред.), ми не можемо. З боку материкової частини України ніяких черг за минулу добу не було», – зазначив Шевцов.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у фейсбуці написав, що в ніч на 9 серпня з боку анексованого Криму на російському пункті пропуску «Армянськ» утворилася черга з приблизно 300 осіб, які хотіли виїхати на материкову частину України.

Вранці 8 серпня президент України Володимир Зеленський доручив уряду переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів виїзду/в'їзду в анексований Крим, які розташовані на адмінкордоні з Херсонською областю. Це доручення президент дав через стрімке зростання хворих коронавірусом в Україні.

Дані підконтрольної Росії влади Криму про захворюваність коронавірусом не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в лавах російських військових і спецслужб.