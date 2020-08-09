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09 серпня 2020, Київ 15:20
Новини | Політика

США закликали Росію припинити жорстокі порушення прав кримських татар

«У Міжнародний день корінних народів світу ми закликаємо Росію припинити жорстокі порушення прав людини кримських татар і залишити суверенну українську територію. Крим – це Україна», – йдеться в повідомленні

США закликали Росію припинити жорстокі порушення прав людини, які вчиняються щодо кримських татар, йдеться в повідомленні на сторінці посольства США в Україні у фейсбуці.

«У Міжнародний день корінних народів світу ми закликаємо Росію припинити жорстокі порушення прав людини кримських татар і залишити суверенну українську територію. Крим – це Україна», – йдеться в повідомленні.

Генеральна асамблея ООН у 1994 році вирішила відзначати Міжнародний день корінних народів світу щорічно 9 серпня. Таким чином міжнародна спільнота прагне привернути увагу до збереження культури корінних народів і їхніх прав.

В Україні корінними народами вважають українців, кримських татар, караїмів і кримчаків, а також греків Приазов'я, які переселилися з Криму на материкову частину України наприкінці XVIII століття.

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