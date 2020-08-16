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16 серпня 2020, Київ 10:16
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Те, що обіцяла Україна, скасовує Росія?

Те, що обіцяла Україна, скасовує Росія?
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Те, що обіцяла Україна, скасовує Росія?

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Те що обіцяла Україна – скасовує Росія. Підприємці вимагають відставки глави Феодосії Сергія Бовтуненка і кажуть, що той підриває авторитет Путіна. Що так обурило малий бізнес із Феодосії? Масштабні російські військові навчання – 6000 військових і 750 одиниць військової техніки. Планові тренування чи підготовка до «Кавказ-2020»? Спочатку запуск, а потім прорив. Як новий трубопровід із Тайганського водосховища у Сімферопольське підтопив село Строгонівка? Суд над проукраїнським кримчанином Олегом Приходьком. Як почуває себе затриманий, чи визнає підготовку теракту, і чому ця справа політично вмотивована? Так минув тиждень у Криму, більше подробиць зможете побачити у сюжеті Крим.Реалії ТБ.

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