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15 серпня 2020, Київ 14:38
Новини | Політика

«Без Криму немає України». Заступник глави Меджлісу кримських татар хоче більшої рішучості від влади

Ільмі Умеров

Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров вважає, що українській владі потрібно бути «більш рішучою і наполегливою», як в питаннях обміну утримуваними особами з внесенням до списків ув’язнених у Росії кримських татар, так і загалом у діях і переговорах щодо повернення під контроль українських територій.

Так Умеров прокоментував інформацію щодо нового списку українців, який нібито підготовлений для чергового обміну утримуваними особами.

«Тепер заговорили, в черговий раз, про обмін. Навіть узгоджений список на 100 чоловік є. Цікаво, є там хтось із Криму? А кримські татари є? Чи знову немає?» – написав він у фейсбуці.

Умеров вважає, що проведенням постійних обмінів «перемоги не досягти».

«Без Криму немає України. Без ефективної підтримки в світі Крим не повернути. Україні необхідно бути більш рішучою і наполегливою у відносинах з лідерами провідних країн. До Росії ж, необхідно ставитися як до супротивника у війні і як до країни-агресора. Ніяких контактів, крім питань щодо виведення військ і відновлення територіальної цілісності України. Обміном заручниками перемоги не досягти. «Обмінний фонд» Росія дуже швидко відновлює», – написав він, зазначивши, що живе надією, що територіальна цілісність України відновиться.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться 18 серпня.

«Одне з головних питань – продовження режиму тиші і питання обміну. Ми до ОБСЄ вже в цьому форматі передали новий список, ОБСЄ підтвердила вже список на обмін, там більше ста людей. Зараз ми чекаємо з тієї сторони, що вони теж нададуть свій погоджений список. Потім ОБСЄ повинна визначитися в нашому форматі, Україна-Росія-ОБСЄ, коли може технічно вже проводитися обмін», – заявив президент, не уточнивши, кого саме має на увазі під «тією стороною».

У Міністерстві закордонних справ України готують стратегію деокупації Криму. Поки цей план існує лише в проєктному, чорновому варіанті, але буде розширений і доповнений за рахунок ініціатив від РНБО, уряду і Офісу президента.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що не бачить Росію у створенні міжнародного майданчика з питання деокупації Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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