Створення міжнародного майданчика щодо окупованого Криму посилить роботу з цього питання – Джеппар

Створення міжнародного майданчика з обговорення питання окупації Криму Росією посилить його актуальність для світової спільноти. Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар під час зустрічі з послом Великобританії Меліндой Сіммонс.

Як повідомили у МЗС України, Джеппар детально ознайомила співрозмовницю із системними порушеннями Росією міжнародного права на тимчасово окупованому півострові та наголосила на важливості створення спеціалізованого міжнародного формату, «Кримської платформи», покликаного систематизувати координацію міжнародних заходів на вищому та інших політичних рівнях.

«Ініціатива має посилити актуальність кримського питання для міжнародної спільноти», – наголосила перша заступниця міністра.

У свою чергу Сіммонс запевнила у незмінності позиції Лондону, яка полягає у необхідності повернення Росією Криму та висловила готовність і надалі спільно діяти разом з Україною у цьому напрямі.

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У Міністерстві закордонних справ України готують стратегію деокупації Криму. Поки цей план існує лише в проєктному, чорновому варіанті, але буде розширений і доповнений за рахунок ініціатив від РНБО, уряду і Офісу президента.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що не бачить Росію у створенні міжнародного майданчика з питання деокупації Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.