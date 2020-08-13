Зеленський назвав дату зустрічі ТКГ в Мінську та прокоментував ситуацію в Білорусі

Зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться 18 серпня, повідомив президент України Володимир Зеленський. Про це він розповів, виступаючи перед журналістами в Борисполі.

«Зустріч буде вже в новому форматі під головуванням Леоніда Макаровича Кравчука. Одне з головних питань – продовження режиму тиші і питання обміну. Ми до ОБСЄ вже в цьому форматі передали новий список, ОБСЄ підтвердила вже список на обмін, там більше ста людей. Зараз ми чекаємо з тієї сторони, що вони теж нададуть свій погоджений список. Потім ОБСЄ повинна визначитися в нашому форматі, Україна-Росія-ОБСЄ, коли може технічно вже проводитися обмін», – заявив президент, не уточнивши, кого саме має на увазі під «тією стороною».

Окрім обміну, за його словами, ТКГ планує обговорити питання розмінування та безпеки. Він додав, що поки не знає, чи вплинуть на засідання групи протести проти результатів виборів у Білорусі.

Зеленський повторив заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про трьох громадян України, яких затримали в Мінську. Він зазначив, що зараз українська сторона веде переговори, добиваючись повернення затриманих, і порадив українцям утриматися від поїздок до Білорусі.

«Зараз ведуться перемови, ми наполегливо хочемо, щоб нам повернули наших громадян в Україну. Через ту складну ситуацію – складну, я дуже хочу, вірю в це, ми з вами проходили в Україні такі ситуації, хочеться, щоб не було смертей і постраждалих, щоб влада знаходила діалог зі своїм, саме своїм суспільством. Але поки що те, що ми з вами бачимо – що там складна, нестабільна, серйозна ситуація. Я б зараз радив українцям через ті випадки, що наші люди були затримані там, утриматися від поїздок до Білорусі, поки не встановиться більш безпечна ситуація», – зазначив президент.

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Він додав, що, окрім посольства, Київ має «окремих представників, яким надали можливість окремого спілкування» в переговорах щодо повернення українських громадян.

Зранку 12 серпня в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що вже на той час у Білорусі затримали дев’ять українців і побили українського фотокореспондента.

За останні кілька днів у Білорусі, де тривають масові протести проти президента Олександра Лукашенка, силовики затримали чи й побили ще кількох іноземних журналістів. Декого з них уже звільнили.