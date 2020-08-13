Українські консули не мають доступу до затриманих у Мінську правозахисників

Українські консули намагаються потрапити до затриманих вчора українських правозахисників Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва. Про це повідомили Радіо Свобода у посольстві України в Мінську.

Наразі навіть не відомо в якому СІЗО вони перебувають. Білоруські тюрми зараз переповнені.

Рєуцький та Васильєв проходять підозрюваними у кримінальній справі про масові заворушення в Мінську 10-12 серпня.

У рамках слідства було проведено обшук у квартирі Тетяни Ревяко, у неї зупинилися її українські колеги ранком 12 серпня. Слідчі конфіскували комп’ютер Рєуцького, внутрішній український паспорт Васильєва та інші їх речі.

Постанову на обшук підписав заступник прокурора Советського району Мінська Шаблінський.

«Вони тільки сьогодні приїхали до Білорусі, попили кави, вийшли на прогулянку і були затримані, у жодних заворушеннях вони участі не брали», – зазначила Ревяко.

Обидва українці прибули до Білорусі від правозахисної організації «Восток-SOS» в рамках місії допомоги білоруським колегам, які мають дуже багато роботи в зв’язку з масовими арештами учасників протестів. «Вони прибули до нас у важкий час, щоб підтримати нас, так прийнято у правозахисників, ми також бували в Україні та інших державах у подібні моменти», – сказала Ревяко.

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Зранку 12 серпня в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що вже на той час у Білорусі затримали дев’ять українців і побили українського фотокореспондента.

За останні кілька днів у Білорусі, де тривають масові протести проти президента Олександра Лукашенка, силовики затримали чи й побили ще кількох іноземних журналістів. Декого з них уже звільнили.