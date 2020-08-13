Зі слідчого ізолятора у Мінську звільнили близько 100 протестувальників

У ніч на 13 серпня зі слідчого ізолятора на вулиці Окрестіна у Мінську звільнили близько 100 протестувальників. Їх імена наводить телеграм-канал «Окрестина списки».

Як зазначає білоруська служба Радіо Свобода, найвірогідніше, що йдеться про тих, кого затримали у ніч на 10 серпня і пізніше засудили до трьох днів адмінарешту.

Були повідомлення про звільнення людей у Жодзіні та Гомелі, повідомляє БелаПАН.

У Білорусі 9 серпня, після оголошення попередніх офіційних результатів голосування на виборах президента, почалися протести, які тривають далі по всій країні вже четвертий день. Згідно з цими офіційними даними, опозиційний кандидат Світлана Тихановська набрала 10,09%, чинний президент Олександр Лукашенко, який балотувався на шостий термін поспіль, – 80,08%. Тихановська і її прихильники заявляють про численні фальсифікації і не визнають цих результатів. За деякими незалежними оцінками, насправді Тихановська могла якщо не перемогти, то принаймні вийти в другий тур. Вочевидь зазнавши тиску, Тихановська після виборів виїхала з Білорусі і нині перебуває в Литві.

За перші три доби протестів, за даними МВС країни, затримали понад шість тисяч людей. При розгоні протестів і затриманні силовики жорстоко б’ють і демонстрантів, і випадкових перехожих, у тому числі неповнолітніх, а також журналістів, застосовуючи кийки, гумові кулі, світло-шумові гранати, водомети й подразливий газ. За офіційними даними, в лікарні країни доправили з різними травмами понад 250 людей. Справжня кількість потерпілих невідома. Загинув під час розгону протестів принаймні один демонстрант, смерть якого визнана офіційно; також повідомляють про смерть принаймні ще однієї людини – вже в лікарні після побиття силовиками.

Країни Заходу, зокрема США, а також ЄС різко засуджують дії влади Білорусі і вимагають припинення насильства і початку конструктивного діалогу з суспільством, а в іншому разі погрожують санкціями проти офіційного Мінська.