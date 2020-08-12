Жителька Гомеля розповіла про смерть сина в лікарні після затримання

У білоруському Гомелі в лікарні помер 25-річний Олександр Вихор. Його затримали в неділю 9 серпня по дорозі до дівчини, розповіла білоруській службі Радіо Свобода мати Олександра.

«Саша був в одному з автозаків. Він не брав участі в акції. Поїхав у неділю до дівчини. Його схопили десь у центрі, коли він пересідав на інший транспорт. Він написав мені смс, що його спіймали ... І все. Я шукала його всі ці дні. Мені не давали ніякої інформації. Сьогодні мені нарешті сказали, що Саша в морзі», – каже його мати.

У Олександра, за словами матері, були проблеми з серцем. Коли він довгий час перебував в закритій машині в черзі в СІЗО, йому стало зле.

За її словами, Олександр кричав, просив допомоги. Конвой подумав, що він неадекватний, хлопця відвезли в психіатричну лікарню. Там лікар зрозумів, що проблеми не з психікою. На «швидкій» його відвезли в найближчу лікарню, але врятувати не змогли. «Мені сказали, що його привезли у стані клінічної смерті», – каже мати Олександра.

Показати тіло сина їй відмовилися. Жінка вважає, що він сильно побитий.

Радіо Свобода звернулося в пресслужбу МВС по Гомельській області. Звідти журналістів перенаправили в пресслужбу Слідчого комітету. Там наразі не відповідали на дзвінки.

Офіційно влада Білорусі підтвердила інформацію про одного загиблого під час протестів – у Мінську. Його імені влада не називає. За офіційними даними, в лікарні звернулися понад 250 осіб з різними травмами.

При цьому за останніми даними, затримано понад шість тисяч людей, багатьох із них жорстоко побили, в тому числі неповнолітніх.

З моменту оголошення ЦВК результатів виборів у Білорусі четвертий день тривають акції протесту. Влада жорстко розганяє демонстрантів, застосовуючи водомети, гумові кулі і сльозогінний газ.

Захід закликав владу Білорусі зупинити насильство проти протестувальників і попередив про можливі санкції.