ЄС і США розглядають санкції щодо посадовців у Білорусі за фальсифікацію виборів, насильство та арешти

Європейський Союз та США заявили, що президентські вибори у Білорусі 9 серпня, на яких переможцем оголосили чинного президента Олександра Лукашенка, не були ні вільними, ні справедливими.

У Брюсселі та Вашингтоні кажуть, що розглядають можливість нових санкцій щодо білоруських посадовців.

«Державні органи застосували непропорційне і неприйнятне насильство, спричинивши принаймні одну смерть і багато поранень. Тисячі людей були затримані і обмеження прав зібрань, свободи слова та преси посилилися», – йдеться у заяві, оприлюдненій 11 серпня від імені Європейського союзу.

ЄС закликає негайно звільнити затриманих і вказує, що вибори в Білорусі не відповідали вимогам, яких зобов’язуються дотримуватися країни-члени Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

Санкції Євросоюзу, йдеться в заяві, «можуть включати, серед іншого, заходи проти тих, хто відповідальний за насильство, яке ми спостерігаємо, за невиправдані арешти і за фальсифікацію результатів виборів».

Чільний представник Державного департаменту США Джордж Кент зауважив у вівторок, що Вашингтон вже зараз має низку чинних санкцій щодо білоруської влади, але тепер відповідні американські посадовці визначатимуться з можливими новими санкціями.

«Ми ніколи не знімали усіх санкцій, які були запроваджені раніше. Залишаються санкції щодо особисто президента Лукашенка. А в питанні нашої можливої реакції на події останніх двох діб ми можемо подивитися на роль певних осіб: голови Центральної виборчої комісії стосовно того, що виглядає як ознаки масових фальсифікацій, керівника поліції спеціального призначення – ОМОН, інших владних органів», – сказав Джордж Кент під час обговорень ситуації в Білорусі, організованих американським аналітичним центром Atlantic Council.

«Європейський союз має ширший вибір, бо вони скасували усі санкції 2016 року», – підкреслив американський посадовець.

Джордж Кент також сказав про потребу не лише санкцій, але й намагань сприяти зміні ситуації в Білорусі, зберігаючи можливості діалогу з Мінськом.

«У цій дуже складній ситуації нема легких відповідей», – сказав Кент, порівнявши теперішні події у Білорусі з українськими протестами на майдані Незалежності у Києві 2013-2014 років.