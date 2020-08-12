МВС Білорусі підтвердило, що міліціонери стріляли на ураження на протестах у Бресті

У Бресті співробітники міліції стріляли на ураження в учасників акції протесту, повідомляється в телеграм-каналі речниці Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольги Чемоданової.
«На співробітників міліції напала група агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках. Попереджувальні постріли вгору їх не зупинили. Для захисту життя і здоров’я співробітників зброя була застосована на ураження. Один із нападників поранений», – йдеться в повідомленні.
Яка саме зброя застосовувалася – МВС не уточнює. Як пише видання «Медуза», речниця МВС Білорусі спочатку повідомила в телеграмі, що це була вогнепальна зброя, але пізніше пост був відредагований, і слово «вогнепальна» з нього зникло.
У Мінську й інших містах Білорусі третій день тривають акції протесту проти результатів президентських виборів, на яких, за офіційними даними, вшосте переміг Олександр Лукашенко. Влада жорстоко розганяє демонстрантів, застосовуючи водомети, гумові кулі і сльозогінний газ.
За останніми даними, затримано понад шість тисяч людей, багатьох із них при затриманні жорстоко побили, в тому числі неповнолітніх.
За офіційними даними, в лікарні звернулися понад 250 осіб з різними травмами. МОЗ Білорусі напередодні вказував, що в основному травми легкого ступеня тяжкості. У сьогоднішньому повідомленні відомства такої інформації вже немає.
Один чоловік під час протестів загинув, його ім’я влада не називає. Жителі Мінська несли квіти на місце смерті протестувальника біля станції метро «Пушкінська».
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