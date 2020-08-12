У Білорусі під час акцій протесту побили українського фотокореспондента і затримали 9 громадян України – МЗС

У Білорусі під час акцій протесту після оголошення результатів президентських виборів побили українського фотокореспондента і затримали дев’ятьох громадян України. Про це на запит «Суспільного» розповіли у Міністерстві закордонних справ України.

«За інформацією посольства України в Білорусі, станом на 9:00 12 серпня відомо про факт побиття українського фотокореспондента агентства Associated Press, якого з незначними медичними ушкодженнями було доставлено до одного з медичних закладів. Після надання допомоги у той же день він був виписаний. До посольства не звертався», – мовиться у повідомленні.

Зазначається також, що дев’ятьох українців затримали у Вітебську за «адміністративні правопорушення». Внаслідок заходів, до яких вдалося посольство, наступного дня їх звільнили з-під варти.

У МЗС заявили, що інформації про будь-які інші інциденти з громадянами України наразі немає.

У Мінську й інших містах Білорусі 12 серпня третю ніч поспіль тривали протести проти результатів президентських виборів, на яких ушосте переміг Олександр Лукашенко, який є головою держави в Білорусі вже 26 років.

Численні демонстрації почалися в Білорусі 9 серпня, їх жорстоко розігнав ОМОН. Всього в країні за 9-10 серпня затримали понад п’ять тисяч людей, одна людина загинула.

Для розгону мирних мітингів силовики застосували водомети, гумові кулі і сльозогінний газ. За офіційними даними, у лікарні доставили понад 200 постраждалих. Точне число постраждалих невідоме.