Понад 200 людей потрапили до лікарні в Білорусі за два дні протестів – МОЗ

У Білорусі за два дні протестів шпиталізували понад 200 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я країни.

«Всім громадянам, які постраждали під час несанкціонованих вуличних акцій, надано необхідну медичну допомогу в повному обсязі», – йдеться в повідомленні.

У службу швидкої медичної допомоги й лікарні люди зверталися з різними травмами, в тому числі з забоями м’яких тканин, травмами кінцівок. Кількох людей госпіталізували з черепно-мозковими травмами, а також із травмами грудної клітки і живота.

МОЗ зазначає, що травми в основному були легкого ступеня тяжкості. Кільком пацієнтам провели операції, їхній стан стабілізували.

«На жаль, одна людина загинула. Смерть наступила до огляду лікарями швидкої медичної допомоги», – зазначає відомство.

Однак, як пише видання TUT.BY, лікарі мінських лікарень повідомляли про пацієнтів із тяжкими травмами, які надходили до них увечері 9 і 10 серпня.

У Мінську й інших містах Білорусі тривають протести. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За дві доби затримали близько п’яти тисяч людей, точна кількість постраждалих серед цивільних громадян невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції і один військовослужбовець.

Одна людина загинула, її ім’я у МВС не називають. Провладні медіа назвали загиблого «злочинцем, засудженим за вбивство». За даними видання TUT.BY, жителі Мінська несуть квіти на місце загибелі протестувальника біля станції метро «Пушкінська».

ЦВК Білорусі вранці 10 серпня оголосила попередні підсумки голосування, згідно з якими кандидатка Світлана Тихановська набрала 10,09%, чинний президент Олександр Лукашенко, який править у Білорусі вже 26 років, – 80, 08%. При цьому, за результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахунку голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тихановської було 79,69% голосів.

Виборчий штаб Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. Кандидатка 10 серпня виїхала в Литву після того, три години перебувала в будівлі ЦВК Білорусі, куди вона приїхала, щоб подати скаргу на результати голосування. За даними соратників Тихановської, у ЦВК на неї тиснули представники силових відомств.