У Білорусі капітан міліції подав у відставку на тлі протестів

У Білорусі капітан міліції Єгор Ємельянов подав у відставку на тлі протестів і сутичок демонстрантів із міліцією після оголошення підсумків виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемагає чинний голова держави Олександр Лукашенко.

«17 років служби закінчені. Моя совість чиста. Міліція з народом!», – написав Ємельянов в інстаграмі.

Його пост за кілька годин набрав понад 80 тисяч лайків. У коментарях люди дякують йому за вчинок, «честь і гідність», а також називають «героєм».

У Мінську й інших містах Білорусі другий день тривають протести. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За дві доби затримали близько п’яти тисяч людей, точна кількість постраждалих серед цивільних громадян невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції і один військовослужбовець.

Одна людина загинула, її ім’я у МВС не називають. Провладні медіа назвали загиблого «злочинцем, засудженим за вбивство». За даними видання TUT.BY, жителі Мінська несуть квіти на місце загибелі протестувальника біля станції метро «Пушкінська».

ЦВК Білорусі вранці 10 серпня оголосила попередні підсумки голосування, згідно з якими кандидатка Світлана Тихановська набрала 10,09%, чинний президент Олександр Лукашенко, який править у Білорусі вже 26 років, – 80, 08%. При цьому, за результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахунку голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тихановської було 79,69% голосів.

Виборчий штаб Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. Кандидатка 10 серпня виїхала в Литву після того, три години перебувала в будівлі ЦВК Білорусі, куди вона приїхала, щоб подати скаргу на результати голосування. За даними соратників Тихановської, у ЦВК на неї тиснули представники силових відомств.