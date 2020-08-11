Речниця Тихановської: ми за всі мирні засоби боротьби, включаючи страйки

Речниця апарату кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської заявила, що їхня команда підтримує всі мирні способи боротьби людей за їхні права.

Анна Красуліна сказала про це 11 серпня білоруській службі Радіо Свобода, коментуючи повідомлення про стихійні страйки на білоруських фабриках.

«Ми – за всі мирні способи боротьби людей за їхні права, включаючи страйки та мирні демонстрації. Все, що дозволяє нам досягти зміни режиму», – сказала Красуліна.

Раніше в інтернеті з’явилося відео, в якому сама Тихановська закликає не виходити на площу. Але з цього відео видно, що Тихановська читає звернення з паперу й одягнена в той же одяг, в якому вона 10 серпня пішла до Центральної виборчої комісії.

Зараз Тихановська перебуває у Литві.

10 серпня вона приїхала до білоруської ЦВК подати скаргу на результати виборів президента Білорусі, які оголосила влада країни. Це сталося близько 16:00. Що сталося далі – не зовсім зрозуміло. За словами адвоката Тихановської Максима Знака, «представники держорганів» майже три години розмовляли з Тихановською, але він особисто на цій бесіді не був присутній.

Після цього, за словами Знака, Тихановська вийшла з будівлі через інший під’їзд. О 21:30 прессекретар штабу кандидатки Анна Красуліна повідомила Радіо Свобода, що Тихановська, залишивши ЦВК, сказала: «Я ухвалила рішення» і поїхала в невідомому напрямку.

Вранці стало відомо, що політик перебуває в Литві: про це повідомив в твітері голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

11 серпня довірена особа Тихановської Ольга Ковалькова розповіла TUT.BY, що Світлану нібито вивезла з країни білоруська влада, а її від’їзд дозволив звільнити керівницю штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів.

«У Світлани не було вибору. Важливо, що вона на волі і жива. Вони поїхали разом з Марією Мороз. Однак у заручниках продовжує перебувати частина команди Світлани», – зазначила Ковалькова.

Раніше Тихановська говорила в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время», що влада Білорусі погрожувала відібрати у неї дітей, якщо вона продовжить займатися політикою і піде на вибори проти Лукашенка. Після цього, за її словами, їй довелося вивезти дітей за кордон.

Чи були погрози на адресу родини і дітей озвучені ще раз 10 серпня – невідомо, але фрази Тихановської «Діти – це найважливіше, що є в нашому житті» і «Не дай Бог опинитися перед таким вибором, перед яким опинилася я» можуть на це натякати.

Соратниця Тихановської Вероніка Цепкало в інтерв’ю «Настоящему времени» заявила, що не сумнівається, що Тихановську шантажували, погрожуючи їй життям її дітей і рідних, які перебувають у Білорусі.

На президентських виборах у Білорусі 9 серпня, за офіційними даними, Тихановська набрала 10,09 відсотка, чинний президент Олександр Лукашенко 80,08 відсотка. Підсумкова явка виборців склала 84,17 відсотка. Опозиція оскаржує ці дані.

На вулиці Мінська й інших білоруських міст виходять люди, незгодні з результатами виборів. Їх жорстоко розганяють силовики.