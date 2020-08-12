Білоруські державні ЗМІ повідомляють про затримання координаторів протестів

Білоруське державне агентство «Белта» повідомляє про затримання координаторів антиурядових протестів.

«Один із затриманих, мінчанин, знімав номер на 17-му поверсі готелю «Білорусь». Звідти він і координував акції. Чоловік керував діями трьох підлеглих. Вони, зі свого боку, керували сотнями», – пише агентство.

У Мінську й інших містах Білорусі третю ніч поспіль тривали протести проти результатів президентських виборів, на яких ушосте переміг Олександр Лукашенко, який є головою держави в Білорусі вже 26 років.

Численні демонстрації почалися в Білорусі 9 серпня, їх жорстоко розігнав ОМОН. Всього в країні за 9-10 серпня затримали понад п’ять тисяч людей, одна людина загинула.

Для розгону мирних мітингів силовики застосували водомети, гумові кулі і сльозогінний газ. За офіційними даними, у лікарні доставили понад 200 постраждалих. Точне число постраждалих невідоме.