Білоруська служба Радіо Свобода поновлює радіомовлення на середніх хвилях

Білоруська служба Радіо Свобода з 12 серпня тимчасово поновлює радіомовлення на середніх хвилях.

Радіопрограми білоруською мовою, присвячені актуальним політичним подіям у Білорусі, можна буде слухати щодня на частоті 1356 кГц (AM) із 21 до 22-ї і з 23-ї години до півночі за мінським часом (нині, в період дії літнього часу в Україні, збігається з київським).

У Білорусі після президентських виборів, які відбулися 9 серпня, виникли перебої з роботою інтернет-сервісів, які відтоді тривають. Про проблеми повідомляють численні користувачі мережі і журналісти. Перш за все йдеться про нестабільне функціонування месенджерів, а також деяких програм, не відкриваються або важко відкриваються ЗМІ і соціальних мереж.

Громадські активісти і представники опозиції звинувачують у цьому владу країни, де третій день поспіль тривають масові вуличні протести, протистояння і сутички демонстрантів із силовиками. «Белтелеком», найбільший у країні державний провайдер інтернет-зв’язку, пояснює перебої в роботі інтернету «кібератаками». Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про втручання в інтернет-простір «зовнішніх сил».

Учасники акцій громадянської непокори домагаються відставки президента Олександра Лукашенка з посади голови держави і проведення в країні нових, чесних виборів. У Мінську й інших містах Білорусі третю добу тривають протести проти офіційно заявлених результатів президентських виборів, за якими виходить, що чинний президент Олександр Лукашенко, який є головою держави в Білорусі вже 26 років, переміг ушосте поспіль. Численні й досить чисельні демонстрації почалися в Білорусі ввечері в день голосування 9 серпня і повторилися 10 серпня, їх жорстоко розганяли силовики. Всього в країні за 9 і 10 серпня затримали понад п’ять тисяч людей, принаймні одна людина загинула. Для розгону мирних мітингів силовики застосували водомети, гумові кулі і сльозогінний газ. За офіційними даними, в лікарні доставили понад 200 потерпілих. Реальне число потерпілих невідоме.

Увечері 11 серпня і в ніч на 12 серпня акції протесту і протистояння й сутички з силовиками тривали далі по всій Білорусі.