Анатомія протесту. Як влаштований білоруський спротив?

Вже четверту добу у Білорусі не стихають вуличні акції. Мінтингувальники вважають, що результати президентських виборів сфальсифіковані. За попередніми даними білоруського ЦВК, на них переміг Олександр Лукашенко, який вже 26 років є незмінний очільник країни. За офіційними даними, він набрав 80,23% голосів, а опозиційна кандидатка Світлана Тихановська – 9,9%. Її штаб відмовився визнавати офіційні результати виборів і заявив, що на деяких дільницях Тихановська здобула 70-80% голосів. Відразу після завершення голосування у неділю 9 серпня на вулиці Мінська та інших міст вийшли незгодні. Влада почала їх жорстоко придушувати: людей били, закидували світлошумовими гранатами, застосовували подразливий газ. Але незважаючи на це, протести продовжуються. Вони мають свої особливості. Радіо Свобода коротко розповідає, як влаштований білоруський спротив.

Протестують у всіх обласних центрах та в багатьох містах, але в Мінську ‒ наймасовіші та найзапекліші протистояння

Мітингують увечері, щоб не паралізувати життя міста. Немає сцени, з якої виголошують промови

Протестувальники заявляють про мирний протест: скандують гасла, сигналять з авто, перекривають дороги. Також у деяких місцях споруджують барикади. Але силовики намагаються їх швидко розібрати. Комунальники позабирали багато сміттєвих баків аби протестувальники не використовували їх для спорудження барикад

Протистояння стають жорстокіші: на вулиці вийшли внутрішні війська. Людей жорстоко били, закидували світлошумовими гранатами, пускали подразливий газ

Білоруські силовики зберігають лояльність до чинної влади

Мітингувальники застосовують «счэпкі» (міцно щеплюються попід руки в ряди). Так не дають «ОМОНу» хапати людей по одному

Протестувальники майже не використовують силу проти ОМОНівців. Зафіксовані лише окремі випадки. Водночас на постріли силовиків мітингувальники відповідали феєрвеками. Також зафіксовано використання коктейлів Молотова. Кілька водіїв, намагаючись уникнути арешту, збили ОМОНівців

Влада перекрила центр Мінська. Тому люди вирішили проводити акції одночасно в усіх районах. Єдиного центру збору немає. Мітингувальники збираються у спальних районах, на вулицях, околицях міста

Через те, що протестують одразу у багатьох точках міста, «ОМОНу» доводиться розпорошувати сили. Враховуючи кількість спорядження та техніки, ОМОНівці втрачають мобільність

Дорогою силовики відловлюють та б’ють звичайних перехожих. Так вони намагаються завадити скупчення протестувальників у великі групи. ОМОНівці атакують людей навіть у дворах будинків. Деякі небайдужі містяни переховують втікачів у себе вдома. Водночас силовики почали дзвонити у домофони і вимагати, щоб їх пустили до будинку

Автомобілісти блокують найбільші дороги Мінська. Вони ставлять свої машини на ручні гальма. Утворюються великі затори. Тому силовикам складно швидко потрапити до різних місць протесту, які розкидані по місту.

За свідченнями очевидців, деякі ОМОНівці почали пересуватися на швидких

Лише деякі підприємства почали страйкувати

Незгодні вдаються до інших форм протесту. 11 серпня людина заскочила на рейки метро і зупинила вагон. Чоловік вимагав «припинити калічити й вбивати»

В мітингувальників немає лідерів та координаційних організацій. Опозиційна кандидатка в президенти Світлана Тихановська виїхала з країни

Інформація про мітинги поширюється переважно в телеграмі. Після блокування незалежних ЗМІ ‒ це основне джерело інформації

У Білорусі великі перебої із інтернетом ‒ він майже не працював 3 дні. Вдень 12 серпня в Мінську його роботу частково відновили

За офіційними даними, за три дні протесту затримали шість тисяч людей. 250 ‒ опинилися в лікарнях. Одна людина загинула.