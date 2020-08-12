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12 серпня 2020, Київ 15:00
Політика

Анатомія протесту. Як влаштований білоруський спротив?

Коротко про те, що робить білоруський протест особливим

Вже четверту добу у Білорусі не стихають вуличні акції. Мінтингувальники вважають, що результати президентських виборів сфальсифіковані. За попередніми даними білоруського ЦВК, на них переміг Олександр Лукашенко, який вже 26 років є незмінний очільник країни. За офіційними даними, він набрав 80,23% голосів, а опозиційна кандидатка Світлана Тихановська – 9,9%. Її штаб відмовився визнавати офіційні результати виборів і заявив, що на деяких дільницях Тихановська здобула 70-80% голосів. Відразу після завершення голосування у неділю 9 серпня на вулиці Мінська та інших міст вийшли незгодні. Влада почала їх жорстоко придушувати: людей били, закидували світлошумовими гранатами, застосовували подразливий газ. Але незважаючи на це, протести продовжуються. Вони мають свої особливості. Радіо Свобода коротко розповідає, як влаштований білоруський спротив.

  • Протестують у всіх обласних центрах та в багатьох містах, але в Мінську ‒ наймасовіші та найзапекліші протистояння
  • Мітингують увечері, щоб не паралізувати життя міста. Немає сцени, з якої виголошують промови
  • Протестувальники заявляють про мирний протест: скандують гасла, сигналять з авто, перекривають дороги. Також у деяких місцях споруджують барикади. Але силовики намагаються їх швидко розібрати. Комунальники позабирали багато сміттєвих баків аби протестувальники не використовували їх для спорудження барикад
  • Протистояння стають жорстокіші: на вулиці вийшли внутрішні війська. Людей жорстоко били, закидували світлошумовими гранатами, пускали подразливий газ
  • Білоруські силовики зберігають лояльність до чинної влади
  • Мітингувальники застосовують «счэпкі» (міцно щеплюються попід руки в ряди). Так не дають «ОМОНу» хапати людей по одному
  • Протестувальники майже не використовують силу проти ОМОНівців. Зафіксовані лише окремі випадки. Водночас на постріли силовиків мітингувальники відповідали феєрвеками. Також зафіксовано використання коктейлів Молотова. Кілька водіїв, намагаючись уникнути арешту, збили ОМОНівців
  • Влада перекрила центр Мінська. Тому люди вирішили проводити акції одночасно в усіх районах. Єдиного центру збору немає. Мітингувальники збираються у спальних районах, на вулицях, околицях міста
  • Через те, що протестують одразу у багатьох точках міста, «ОМОНу» доводиться розпорошувати сили. Враховуючи кількість спорядження та техніки, ОМОНівці втрачають мобільність
  • Дорогою силовики відловлюють та б’ють звичайних перехожих. Так вони намагаються завадити скупчення протестувальників у великі групи. ОМОНівці атакують людей навіть у дворах будинків. Деякі небайдужі містяни переховують втікачів у себе вдома. Водночас силовики почали дзвонити у домофони і вимагати, щоб їх пустили до будинку
  • Автомобілісти блокують найбільші дороги Мінська. Вони ставлять свої машини на ручні гальма. Утворюються великі затори. Тому силовикам складно швидко потрапити до різних місць протесту, які розкидані по місту.
  • За свідченнями очевидців, деякі ОМОНівці почали пересуватися на швидких
  • Лише деякі підприємства почали страйкувати
  • Незгодні вдаються до інших форм протесту. 11 серпня людина заскочила на рейки метро і зупинила вагон. Чоловік вимагав «припинити калічити й вбивати»
  • В мітингувальників немає лідерів та координаційних організацій. Опозиційна кандидатка в президенти Світлана Тихановська виїхала з країни
  • Інформація про мітинги поширюється переважно в телеграмі. Після блокування незалежних ЗМІ ‒ це основне джерело інформації
  • У Білорусі великі перебої із інтернетом ‒ він майже не працював 3 дні. Вдень 12 серпня в Мінську його роботу частково відновили
  • За офіційними даними, за три дні протесту затримали шість тисяч людей. 250 ‒ опинилися в лікарнях. Одна людина загинула.

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