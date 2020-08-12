Тихановська виступить найближчим часом – голова МЗС Литви

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська, яка перебуває в Литві, найближчим часом виступить зі зверненням, повідомив у твітері литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс.

«Розмовляв зі Світланою Тихановською. Вона в хорошому настрої і виступить найближчим часом», – написав Лінкявічюс.

Раніше в коментарі Радіо Свобода голова МЗС Литви заявив, що кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська записувала відео, оприлюднене на YouTube-каналі її чоловіка, поза межами Литви.

«Що ж, ви розумієте, що коли людина ухвалює рішення під тиском, усі сказані [нею] слова не можуть бути сприйняті дослівно», – сказав Лінкявічюс.

Він додав, що Литва вирішила прийняти Тихановську, щоб забезпечити її безпеку, «тому що був елемент небезпеки».

«Ми можемо лише судити, що вона не мала багато вибору: або покинути країну, або наслідки не були б хорошими», – заявив міністр.

10 серпня Тихановська пішла до Центральної виборчої комісії Білорусі, щоб оскаржити ці результати. Після семигодинного перебування там вона вийшла через інший вхід і, не попередивши свій штаб, посеред ночі прибула до Литви, куди вона раніше після погроз вивезла своїх дітей.

За словами представників штабу Тихановської, в будівлі ЦВК вона зазнала значного тиску, і саме там була змушена зачитати з папірця своє звернення до демонстрантів, що «народ Білорусі зробив свій вибір» і що вона просить поважати закон, не протистояти міліції і не виходити на площі. Цей запис оприлюднили провладні телеграм-канали в Білорусі 11 серпня, коли вона була вже в Литві.

Перед цим було інше відеозвернення Тихановської під назвою «Я поїхала до дітей». Його опублікували на YouTube-каналі її арештованого чоловіка.

Протести в Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх результатів голосування на виборах президента. Згідно з офіційними даними, кандидат Світлана Тихановська набрала 10,09%, чинний президент Олександр Лукашенко – 80,08%.

При цьому, за результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тихановської було 79,69%. Виборчий штаб Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування.

За перші три доби протестів, за даними МВС країни, затримали понад шість тисяч людей. При затриманні ОМОН їх жорстоко б’є, застосовуючи кийки, гумові кулі, світло-шумові гранати. Точна кількість постраждалих невідома. За офіційними даними, в лікарні країни доправили понад 200 людей.