МВС Білорусі: у третю ніч протестів затримали понад тисячу людей

У третю ніч протестів у Білорусі затримали понад тисячу людей, повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Білорусі в Telegram.

За даними відомства, у ніч з 11 на 12 серпня в країні зафіксували зібрання громадян у 25 населених пунктах.

«За участь в несанкціонованих масових заходах затримано більш як тисячу осіб. За інформацією Міністерства охорони здоров’я по медичну допомогу звернувся 51 громадянин. У результаті протиправних дій тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості заподіяні 14 співробітникам міліції і військовослужбовцям внутрішніх військ, деякі з них госпіталізовані», – заявила речниця.

У Мінську й інших містах Білорусі третю ніч поспіль тривали протести проти результатів президентських виборів, на яких ушосте переміг Олександр Лукашенко, який є головою держави в Білорусі вже 26 років.

Численні демонстрації почалися в Білорусі 9 серпня, їх жорстоко розігнав ОМОН. Всього в країні за 9-10 серпня затримали понад п’ять тисяч людей, одна людина загинула.

Для розгону мирних мітингів силовики застосували водомети, гумові кулі і сльозогінний газ. За офіційними даними, у лікарні доставили понад 200 постраждалих. Точне число постраждалих невідоме.