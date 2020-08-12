У Мінську й інших містах Білорусі 12 серпня третю ніч поспіль тривали протести проти результатів президентських виборів. Співробітники ОМОНу намагалися розігнати протестувальників світлошумовими гранатами, у хід також пішли гумові кулі та водомети. Також проти протестувальників вкотре застосовували подразливий газ. Численні демонстрації почалися в Білорусі 9 серпня, їх жорстоко розігнав ОМОН. Всього в країні за період 9-11 серпня затримали понад п’ять тисяч людей, одна людина загинула (Відео Білоруської служби Радіо Свобода).