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12 серпня 2020, Київ 19:35
Відео

Третя ніч протестів у Білорусі: побиття та застосування зброї у Мінську (відео)

Третя ніч протестів у Білорусі: побиття та застосування зброї у Мінську (відео)
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Третя ніч протестів у Білорусі: побиття та застосування зброї у Мінську (відео)

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У Мінську й інших містах Білорусі 12 серпня третю ніч поспіль тривали протести проти результатів президентських виборів. Співробітники ОМОНу намагалися розігнати протестувальників світлошумовими гранатами, у хід також пішли гумові кулі та водомети. Також проти протестувальників вкотре застосовували подразливий газ. Численні демонстрації почалися в Білорусі 9 серпня, їх жорстоко розігнав ОМОН. Всього в країні за період 9-11 серпня затримали понад п’ять тисяч людей, одна людина загинула (Відео Білоруської служби Радіо Свобода).

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