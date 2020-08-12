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12 серпня 2020, Київ 19:32
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У Білорусі ОМОН нападає на журналістів і пошкоджує техніку – відео

У Білорусі ОМОН нападає на журналістів і пошкоджує техніку – відео
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У Білорусі ОМОН нападає на журналістів і пошкоджує техніку – відео

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У Білорусі 11 серпня постраждав відеооператор TUT.BY Всеволод Зарубін, його вдарили по нозі, повідомляє видання. Силовики розбили екран камери і забрали робочу флешку з відеозаписом. У фотографа TUT.BY Вадима Заміровського зірвали бейдж і також забрали флешку. Флешки з робочими матеріалами вилучено і в фотографів TUT.BY Дар'ї Бурякіної, Associated Press Сергія Грица і видання «Наша Нива» Надії Бужан. Повідомлення надходять і про інших постраждалих журналістів.

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