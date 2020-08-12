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12 серпня 2020, Київ 18:00
Фотогалереї

«Ми вас любимо! Припиніть бити нас!»: фоторепортаж із протесту жінок у Білорусі

У Мінську кілька сотень жінок у білому одязі і з квітами в руках вишикувалися в ланцюг на знак солідарності проти насильства під час протестів у Білорусі, повідомляє Радіо Свобода.

«Припиніть бити нас! Нам просто потрібен правильний підрахунок голосів!» – цитує слова учасниць акції видання «Наша нива».

Жінок активно вітали сигналами з автомобілів, що проїжджали повз.Трохи пізніше вони перемістилися від Комаровського ринку і пішли ходою вулицею.

Міліція попередила жінок про несанкціонованість акції і зажадала розійтися, нагадавши про відповідальність. На місці були два мікроавтобуси без номерів, всередині сиділи чоловіки в балаклавах.

Протести в Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх результатів голосування на виборах президента. За перші дві доби протестів, за даними МВС країни, затримали понад п’ять тисяч людей. При затриманні ОМОН їх жорстоко б’є, застосовуючи кийки, гумові кулі, світлошумові гранати. Точна кількість постраждалих невідома. За офіційними даними, в лікарні країни доправили понад 200 людей.

Жінок активно вітали сигналами з автомобілів, що проїжджали повз
1 Жінок активно вітали сигналами з автомобілів, що проїжджали повз
Міліціонери почали просити учасниць акції розійтися
2 Міліціонери почали просити учасниць акції розійтися
Акція розтягнулася від перехрестя вулиць Хоружей &ndash; Куйбишева до Будинку меблів
3 Акція розтягнулася від перехрестя вулиць Хоружей – Куйбишева до Будинку меблів
&laquo;Ми за мирний протест. У попередні дні ми намагалися допомагати людям, підтримувати і співпереживати щодо тих, хто виходить на протести, залишали в під&rsquo;їздах їжу і медикаменти&raquo;, &ndash; сказала одна з учасниць Ксенія
4 «Ми за мирний протест. У попередні дні ми намагалися допомагати людям, підтримувати і співпереживати щодо тих, хто виходить на протести, залишали в під’їздах їжу і медикаменти», – сказала одна з учасниць Ксенія
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Деякі учасниці акції закинули руки за голову і скандували представникам міліції: &laquo;Забирай&raquo;
7 Деякі учасниці акції закинули руки за голову і скандували представникам міліції: «Забирай»
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На паперовому серці написано:&nbsp;&laquo;Ми &ndash; білоруси! Мирні люди! Ми вас любимо! МИ РАЗОМ!&raquo;
9 На паперовому серці написано: «Ми – білоруси! Мирні люди! Ми вас любимо! МИ РАЗОМ!»
Чоловік дарує активісткам квіти
10 Чоловік дарує активісткам квіти
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Жінки поклали квіти і через годину почали розходитися
15 Жінки поклали квіти і через годину почали розходитися

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