Білорусь: голова виборчкому визнав, що після перемоги Тихановської переписав протокол на користь Лукашенка

Голова дільничної виборчої комісії № 25 у Вітебську Сергій Питаленко підтвердив білоруській службі Радіо Свобода, що переписав протокол виборів президента на своїй дільниці після голосування 9 серпня.

За його словами, в першому протоколі дійсно значилася перемога Світлани Тихановської. Але, за словами Питаленка, членів комісії змусили вписати в новий протокол «продиктовані» числа.

Питаленко сказав, що підписав новий протокол, але не пояснив, чому він це зробив. Ніяких інших подробиць він не повідомив і відмовився коментувати ситуацію.

За його словами, новий протокол підписали не всі члени комісії. А директор школи, де була дільниця, в день виборів написав заяву про звільнення.

«Там все дуже серйозно закручено, хто знає, чим це закінчиться», – пояснив він.

На питання, чи правда, що комісію й особисто Питаленка змусив переписати протокол голова Жовтневого району Вітебська Сергій Сташевський, голова виборчкому відповів, що «все чути на аудіо».

Йдеться про аудіозапис, викладений в інтернет незабаром після виборів 9 серпня. На ньому людина, яка представляється головою Жовтневого району Вітебська, приїжджає в комісію, де на дільниці перемогла Світлана Тихановська, і вимагає пояснити, «як це вийшло».

Після того, як члени комісії пояснюють, що саме такі результати отримані, він заявляє, що йому не потрібні «чесні демарші», і вимагає переписати протокол. Зокрема, «поміняти кардинально цифри між третім і четвертим кандидатом», тобто між Олександром Лукашенком і Світланою Тихановською.

«У мене є дуже жорстка пропозиція змінити протокол і радикально поміняти числа між третім і четвертим кандидатами, – каже чоловік у записі. – Я готовий погодитися, що за Тихановську проголосувала достатня кількість людей. Але у нас є інші завдання й інші проблеми, які потрібно вирішувати. Давайте займемося цим питанням. Щоб ви тут не виділялися по сусідству».

Кореспондентам Радіо Свобода не вдалося зв’язатися з Сергієм Сташевським: в адміністрації стверджують, що чиновник перебуває на лікарняному.

За даними незалежних спостерігачів, Тихановська 9 серпня, ймовірно, виграла вибори в Олександра Лукашенка або щонайменше набрала достатню кількість голосів, щоб пройти у другий тур.

Однак ЦВК Білорусі оголосив, що Лукашенко переміг, набравши 80% голосів, а Тихановська отримала лише 10%.

З моменту оголошення ЦВК результатів виборів у Білорусі четвертий день тривають акції протесту. Влада жорстоко розганяє демонстрантів, застосовуючи водомети, гумові кулі і сльозогінний газ.

За останніми даними, затримані понад шість тисяч людей, багатьох із них жорстоко побили, в тому числі неповнолітніх. За офіційними даними, в лікарні звернулися понад 250 людей із різними травмами. Одна людина під час протестів загинула.