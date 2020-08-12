Помпео: білоруси мають отримати свободи, яких вимагають

Білоруси повинні отримати «свободи, яких вони вимагають», заявив 12 серпня держсекретар США Майк Помпео, закликаючи владу Білорусі не шкодити протестувальникам.

«Ми хочемо, щоб люди Білорусі мали свободи, яких вони вимагають, і які, на їхню думку, відповідають їхнім інтересам. Ми закликаємо захистити мирних протестувальників, а не шкодити їм», – цитує слова Помпео в Празі агентство AFP.

Державний секретар США розмовляв із прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем, який назвав події в Білорусі «шокуючими» – після третьої ночі протестів проти результатів виборів, на яких, за офіційними даними, перемогу здобуває Олександр Лукашенко.

«Я очікую, що Євросоюз не вдасться до декларацій, а буде діяти, вживати заходів, тому що білоруси мають таке саме право на свободу та демократію, як і ми», – сказав Помпео.

Він відвідав Прагу в рамках європейського туру, який триватиме також в Австрії, Словенії й Польщі.

Порядок денний поїздки включає протидію ролі китайської компанії Huawei у будівництві мережі 5G, а також питання енергетичної безпеки й розміщення американських військ у регіоні.

Протести в Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх результатів голосування на виборах президента. Згідно з офіційними даними, кандидат Світлана Тихановська набрала 10,09%, чинний президент Олександр Лукашенко – 80,08%.

При цьому, за результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тихановської було 79,69%. Виборчий штаб Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування.

За перші три доби протестів, за даними МВС країни, затримали понад шість тисяч людей. При затриманні ОМОН їх жорстоко б’є, застосовуючи кийки, гумові кулі, світло-шумові гранати. Точна кількість постраждалих невідома. За офіційними даними, в лікарні країни доправили понад 200 людей.