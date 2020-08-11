5G від Huawei, вояки США, «Північний потік-2» і Білорусь: держсекретар США Майк Помпео здійснює турне Центральною Європою

Держсекретар США Майк Помпео розпочав п’ятиденне турне країнами Центральної Європи. Метою поїздки до Чехії, Словенії, Австрії та Польщі є попередити про безпекові проблеми, які може становити співпраця з китайським гігантом в галузі 5G інтернету. В Польщі на порядку денному буде і передислокація частини американських військ, які Вашингтон планує виводити з Німеччини.

Розпочав своє турне Майкл Помпео з Чеської республіки.

Тут є – окрім політичного – й історичний аспект. Разом з міністром закордонних справ Чехії Томашем Петршічеком він відвідає західночеське місто Плзень, яке в 1945 році звільнили від нацистів американські війська під командуванням генерала Джорджа Паттона.

Американці тоді могли й далі звільняти територію Чехословаччини, але була вже домовленість на Ялтинській конференції і Чехословаччина до 1989 року була в нав’язаній їй радянській сфері впливу і мала комуністичний режим.

Нині інші часи й інші загрози – в тому числі й через технології. Так, Вашингтон вважає, що однопартійний авторитарний Китай, який активно просуває свої компанію Huawei для встановлення 5G інтернету в різних країнах світу, може становити загрозу безпеці країн цього регіону.

В Чехії з прем’єром Андреєм Бабішем і американськими технологічними компаніями Помпео, власне, і хоче обговорити небезпеку на його думку, співпраці з Китаєм в розробці і встановленні 5G інтернету.

Цей візит не становить ризиків з точки зору адміністрації Трампа

Теж саме питання нового супершвидкого і потужнішого інтернету постане і в Словенії та інших країнах, які відвідує Помпео. До речі, турне важливе вже й самою увагою до цього регіону. Наприклад, в невеликій Словенії останній раз держсекретар США був аж 19 років тому.

В США, де вже триває президентська виборча кампанія, адміністрації Дональда Трампа, як каже Ієн Лессер, віцепрезидент брюссельського Німецького Фонду Маршалла США, треба успішний візит.

«Що має певне політичне відлуння – це те, як приймають чільного американського посадовця, коли він чи вона їдуть до Європи. Цей візит не становить ризиків з точки зору адміністрації (Трампа). Вони хочуть створити враження зовнішньополітичного успіху», – сказав Лессер.

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек: «Перший візит держсекретаря США з 2012 року, коли прибула Гіларі Клінтон. Те, що секретар Помпео з відновленням дипломатичних поїздок (після коронавірусної паузи – ред.) обрав Чехію як свою наступну зупинку після Великої Британії та Данії є виразом визнання»:

Американські війська

Одним з ключовим моментів візиту є часткова передислокація американських військ, які нині базуються у Німеччині.

Про це Помпео буде говорити в Польщі, які відвідуватиме 15 серпня.

Кілька тижнів тому Пентагон повідомив, що поверне додому 6 400 американських вояків з Німеччини, а ще 5 600 перемістить в інші європейські країни НАТО – зокрема до Італії та Бельгії.

Польща, за словами її міністра оборони Маріуша Блащака, сказала, що розраховує на передислокацію додатковою тисячі американських вояків, яких виводитимуть з Німеччини.

Справедливим буде сказати, що Польща є одним з найближчих і найсильніших наших союзників

Польща також витрачає два відсотки ВВП на оборонні цілі – на чому наполягає адміністрація Трампа, тиснучи на європейських союзників в плані досягнення двовідсоткового рівня оборонних витрат.

«Я думаю, що справедливим буде сказати, що Польща є одним з найближчих і найсильніших наших союзників. Ми маємо безпрецедентний рівень наших двосторонніх відносин», – сказав Філ Рікер, який в Держдепартаменті США відповідає за європейський напрямок.

Президент США Дональд Трамп прийняв польського президента Анджея Дуду буквально за кілька днів перед першим туром президентських виборів у Польщі наприкінці червня і Дуда отримав щільну перемогу в другому турі в липні.

Також і в Польщі, і в інших країнах регіону Помпео обговорить енергетичну незалежність цих країн від Росії. Польща дуже активно опонує російсько-німецькому новому газогону «Північний потік-2», який прокладається дном Балтійського моря. Участь однієї з австрійських компаній в цьому проєкті Помпео обговорить у Відні.

Минулого місяця Держдепартамент пригрозив санкціями компаніям, які беруть участь в «Північному потоці-2».

В Австрії також, як очікується, держсекретар США віддасть належне внеску австрійців в миротворчі операції у світі, не зважаючи на нейтральний статус країни.

Не виключено, що Помпео може висловитись щодо ситуації в Білорусі і силового розгони антиурядових протестів після президентських виборів – особливо, коли пізніше цього тижня держсекретар буде в Польщі, яка межує з Білоруссю.

Держсекретар Майк Помпео: «Те, як було проведено президентські вибори 9 серпня глибоко турбує. Вони не були вільними чи справедливими. США рішуче засуджують насильство проти протестувальників та затримання прихильників опозиції. Ми підтримуємо демократичні устремління народу Білорусі»:

«Важкий» Земан

Проте не все в турне керівника американської дипломатії може піти за планом.

У Празі 12 серпня Помпео має зустрітися з президентом Чехії Мілошем Земаном. Земан є проросійським і прокитайським президентом і відомий своїми суперечливими заявами – зокрема сумнівами в західних санкціях проти Росії чи сумнівами в українській приналежності анексованого Росією в 2014 році Криму.

Хоча, за словами Рікера, зустріч Земан-Помпео має бути нетривалою і є радше виявом поваги до господарів з боку американського гостя.