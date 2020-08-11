Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 серпня 2020, Київ 17:41
Світ

5G від Huawei, вояки США, «Північний потік-2» і Білорусь: держсекретар США Майк Помпео здійснює турне Центральною Європою

Держсекретар США Майк Помпео на летовищі в Празі на початку свого турне країнами Центральної Європи. Прага, 11 серпня 2020 року

Держсекретар США Майк Помпео розпочав п’ятиденне турне країнами Центральної Європи. Метою поїздки до Чехії, Словенії, Австрії та Польщі є попередити про безпекові проблеми, які може становити співпраця з китайським гігантом в галузі 5G інтернету. В Польщі на порядку денному буде і передислокація частини американських військ, які Вашингтон планує виводити з Німеччини.

Розпочав своє турне Майкл Помпео з Чеської республіки.

Тут є – окрім політичного – й історичний аспект. Разом з міністром закордонних справ Чехії Томашем Петршічеком він відвідає західночеське місто Плзень, яке в 1945 році звільнили від нацистів американські війська під командуванням генерала Джорджа Паттона.

Американці тоді могли й далі звільняти територію Чехословаччини, але була вже домовленість на Ялтинській конференції і Чехословаччина до 1989 року була в нав’язаній їй радянській сфері впливу і мала комуністичний режим.

Нині інші часи й інші загрози – в тому числі й через технології. Так, Вашингтон вважає, що однопартійний авторитарний Китай, який активно просуває свої компанію Huawei для встановлення 5G інтернету в різних країнах світу, може становити загрозу безпеці країн цього регіону.

В Чехії з прем’єром Андреєм Бабішем і американськими технологічними компаніями Помпео, власне, і хоче обговорити небезпеку на його думку, співпраці з Китаєм в розробці і встановленні 5G інтернету.

Цей візит не становить ризиків з точки зору адміністрації Трампа
Ієн Лессер

Теж саме питання нового супершвидкого і потужнішого інтернету постане і в Словенії та інших країнах, які відвідує Помпео. До речі, турне важливе вже й самою увагою до цього регіону. Наприклад, в невеликій Словенії останній раз держсекретар США був аж 19 років тому.

В США, де вже триває президентська виборча кампанія, адміністрації Дональда Трампа, як каже Ієн Лессер, віцепрезидент брюссельського Німецького Фонду Маршалла США, треба успішний візит.

«Що має певне політичне відлуння – це те, як приймають чільного американського посадовця, коли він чи вона їдуть до Європи. Цей візит не становить ризиків з точки зору адміністрації (Трампа). Вони хочуть створити враження зовнішньополітичного успіху», – сказав Лессер.

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек: «Перший візит держсекретаря США з 2012 року, коли прибула Гіларі Клінтон. Те, що секретар Помпео з відновленням дипломатичних поїздок (після коронавірусної паузи – ред.) обрав Чехію як свою наступну зупинку після Великої Британії та Данії є виразом визнання»:

Американські війська

Одним з ключовим моментів візиту є часткова передислокація американських військ, які нині базуються у Німеччині.

Про це Помпео буде говорити в Польщі, які відвідуватиме 15 серпня.

Кілька тижнів тому Пентагон повідомив, що поверне додому 6 400 американських вояків з Німеччини, а ще 5 600 перемістить в інші європейські країни НАТО – зокрема до Італії та Бельгії.

Польща, за словами її міністра оборони Маріуша Блащака, сказала, що розраховує на передислокацію додатковою тисячі американських вояків, яких виводитимуть з Німеччини.

Справедливим буде сказати, що Польща є одним з найближчих і найсильніших наших союзників
Філ Рікер

Польща також витрачає два відсотки ВВП на оборонні цілі – на чому наполягає адміністрація Трампа, тиснучи на європейських союзників в плані досягнення двовідсоткового рівня оборонних витрат.

«Я думаю, що справедливим буде сказати, що Польща є одним з найближчих і найсильніших наших союзників. Ми маємо безпрецедентний рівень наших двосторонніх відносин», – сказав Філ Рікер, який в Держдепартаменті США відповідає за європейський напрямок.

Президент США Дональд Трамп прийняв польського президента Анджея Дуду буквально за кілька днів перед першим туром президентських виборів у Польщі наприкінці червня і Дуда отримав щільну перемогу в другому турі в липні.

Дональд Трамп (праворуч) прийняв Анджея Дуду у Білому домі за кілька днів до першого туру польських президентських виборів. Вашингтон, 24 червня 2020 року
Дональд Трамп (праворуч) прийняв Анджея Дуду у Білому домі за кілька днів до першого туру польських президентських виборів. Вашингтон, 24 червня 2020 року

Також і в Польщі, і в інших країнах регіону Помпео обговорить енергетичну незалежність цих країн від Росії. Польща дуже активно опонує російсько-німецькому новому газогону «Північний потік-2», який прокладається дном Балтійського моря. Участь однієї з австрійських компаній в цьому проєкті Помпео обговорить у Відні.

Минулого місяця Держдепартамент пригрозив санкціями компаніям, які беруть участь в «Північному потоці-2».

В Австрії також, як очікується, держсекретар США віддасть належне внеску австрійців в миротворчі операції у світі, не зважаючи на нейтральний статус країни.

Не виключено, що Помпео може висловитись щодо ситуації в Білорусі і силового розгони антиурядових протестів після президентських виборів – особливо, коли пізніше цього тижня держсекретар буде в Польщі, яка межує з Білоруссю.

Держсекретар Майк Помпео: «Те, як було проведено президентські вибори 9 серпня глибоко турбує. Вони не були вільними чи справедливими. США рішуче засуджують насильство проти протестувальників та затримання прихильників опозиції. Ми підтримуємо демократичні устремління народу Білорусі»:

«Важкий» Земан

Проте не все в турне керівника американської дипломатії може піти за планом.

У Празі 12 серпня Помпео має зустрітися з президентом Чехії Мілошем Земаном. Земан є проросійським і прокитайським президентом і відомий своїми суперечливими заявами – зокрема сумнівами в західних санкціях проти Росії чи сумнівами в українській приналежності анексованого Росією в 2014 році Криму.

Хоча, за словами Рікера, зустріч Земан-Помпео має бути нетривалою і є радше виявом поваги до господарів з боку американського гостя.

  • Зображення 16x9

    Ростислав Хотин

    Працював кореспондентом агентства Reuters в Києві, на Всесвітній службі Бі-Бі-Сі в Лондоні, кореспондентом телеканалу 1+1 та агенції УНІАН в Брюсселі, а нині - редактор Радіо Свобода в Празі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG