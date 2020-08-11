Держсекретар США Помпео із Чехії почав свій візит до Європи

Державний секретар США Майк Помпео прибув із візитом до Чехії, звідки починає свою поїздку Європою.

Перший день візиту Майк Помпео присвятив пам’яті американських вояків, які загинули, визволяючи від нацистів західні терени Чехословаччини, зокрема місто Плзень.

Помпео у Плзні відвідав Меморіал генерала Паттона – єдиний у Чехії музей, який докладно розповідає про визвольний похід об’єднаних військ від висадки в Нормандії до визволення Плзня. Відзначаючи 75-ліття закінчення Другої світової війни також у Плзні Майк Помпео поклав квіти до пам’ятника «Дякую, Америко!».

У поїздці держсекретаря США супроводжує міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек.

У програмі 12 серпня – другого дня візиту до Чехії – зустрічі й переговори Майка Помпео з президентом Чехії Мілошем Земаном, прем’єром Андреєм Бабішем, а також виступ у Сенаті – верхній палаті парламенту Чеської Республіки.

Як повідомляють чеські ЗМІ, серед головних тем переговорів – «кібербезпека, мобільні мережі 5G, а також загрози з Росії та Китаю».

До кола тем переговорів входить також співпраця в рамках НАТО, активізація торгівельних зв’язків між Європейським союзом і США, боротьба з пандемією коронавірусу, будівництво нового блоку атомної електростанції в Дукованах (містечку на південному заході Морави). Зокрема, американська компанія Westinghouse є одним із кандидатів на будівництво нового блоку електростанції.

Велику увагу надають чеські політики виступові Майка Помпео в Сенаті. Як зазначив голова закордонного комітету Сенату Павел Фішер, важливо, «якою є стратегічна оцінка Помпео євроатлантичного простору. Заклики щодо безпеки середовища до нас надходять з усіх сторін».

Візитом до Чехії Майк Помпео розпочав свою поїздку до країн Центральної Європи, попереду чекають Словенія, Австрія й Польща.