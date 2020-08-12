Лукашенко заявив, що протестувальники в Білорусі – «люди з кримінальним минулим і безробітні»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 12 серпня на нараді з «актуальних питань» заявив, що основою протестів у країні є «люди з кримінальним минулим і безробітні», повідомляє сайт голови держави.

«Основа всіх цих так званих протестувальників – люди з кримінальним минулим і сьогодні безробітні. Немає роботи, значить, «гуляй, дядьку, вулицями і проспектами». Тому я по-доброму прошу і попереджаю всіх: влаштуватися треба на роботу тим, хто не працює», – заявив він.

За словами Лукашенка, найважливішими завданнями органів влади на сьогодні є гарантування «безпеки громадян, захист конституційного ладу і забезпечення нормального функціонування органів управління».

З моменту оголошення ЦВК результатів виборів у Білорусі четвертий день тривають акції протесту. Влада жорстко розганяє демонстрантів, застосовуючи водомети, гумові кулі і сльозогінний газ.

Захід закликав владу Білорусі зупинити насильство проти протестувальників і попередив про можливі санкції.

За останніми даними, затримано понад шість тисяч людей, багатьох із них жорстоко побили, в тому числі неповнолітніх. За офіційними даними, в лікарні звернулися понад 250 осіб з різними травмами. Один чоловік під час протестів загинув, його ім’я влада не озвучує, але провладні медіа назвали його «злочинцем, засудженим за вбивство».