Білоруські силовики напали на данського журналіста – голова МЗС Данії

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод повідомив про напад білоруських силовиків на данського журналіста. Ім’я потерпілого він не назвав і не розкрив подробиці, де і як стався напад.

«Щойно почув, що данський журналіст зазнав нападу в Білорусі. Це абсолютно неприпустимо, – наголосив Кофод. – Данія засуджує напад силовиків білоруського режиму на представників преси і мирних демонстрантів. Данія має намір підняти це питання в ЄС: необхідно дати чітку, колективну і послідовну відповідь на ці дії».

15 серпня ЄС проведе екстрений саміт, на якому йтиметься про ситуацію в Білорусі. Не виключено, що на ньому ухвалять рішення про санкції проти президента Олександра Лукашенка і керівників білоруських силових структур.

За час протестів у Білорусі були побиті і затримані десятки журналістів – як білоруських, так і іноземних. Повідомляють, що силовики забирають у журналістів посвідчення і акредитацію, а також вилучають картки пам'яті з техніки.

Перед виборами, 7 серпня, в Мінську затримали кореспондентів телеканалу «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки») Ірину Ромалійську, Юрія Баранюка й Івана Гребенюка. Їх кілька годин допитували, а потім депортували з країни.