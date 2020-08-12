Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео сказав в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода у Празі 12 серпня, що США можуть розглянути питання про припинення поставок нафти, як частину ймовірних санкцій проти Білорусі у зв’язку з кривавими придушеннями мирних демонстрантів, які виступають проти ймовірної фальсифікації виборів у цій колишній радянській республіці. На запитання Радіо Свобода, чи розглядають США можливість санкцій проти Білорусі, як от у Європейському Союзі, чи, можливо, мова йтиме про припинення поставок нафти, Помпео сказав, що ключове питання буде в тому, які заходи принесуть добрі результати для білоруського народу.