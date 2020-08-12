Становище в Білорусі: Порошенко закликав до дострокових президентських виборів

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликає владу Білорусі негайно припинити насильство, звільнити політв’язнів і оголосити дострокові президентські вибори.

«Білоруська влада повинна знайти відповідь на вимоги білоруського суспільства, яке прагне і готове до демократичних змін у житті держави. Насильству, масовим репресіям не місце в сучасному цивілізованому світі», – наголосив він.

Порошенко висловив низку пунктів, які, на його думку, мала б виконати влада Білорусі за нинішньої ситуації після президентських виборів 9 серпня, офіційно оголошені результати яких викликали масове неприйняття і протести, що їх влада країни жорстоко придушує.

«Вважаю, що білоруській владі необхідно негайно припинити насильство проти своїх громадян і водночас не допустити провокацій і підбурювань до насильства. Це – перше. По-друге, звільнити з в’язниць і місць утримання політичних в’язнів і мирних протестувальників і припинити переслідування політичних опонентів. По-третє, забезпечити інклюзивний і відкритий діалог влади з білоруським суспільством. Поважати право на свободу ЗМІ і думки, як і безперешкодного доступу до всесвітньої мережі інтернету. По-четверте, оголосити про проведення дострокових президентських виборів у Білорусі із широким залученням БДІПЛ/ОБСЄ і Ради Європи, запросити для спостереження представників провідних міжнародних організацій і структур, що сприятиме довірі до виборчого процесу», – заявив Порошенко.

Він також вважає, що певні кроки для врегулювання в Білорусі мають здійснити і влада України, і міжнародна спільнота.

«По-п’яте, закликаю українську владу в контакті з нашими партнерами по «Люблінському трикутнику» призначити спеціального представника України щодо Білорусі, який повинен активно сприяти врегулюванню ситуації і підтвердити стратегічну роль нашої держави в регіоні. Необхідно також напередодні запланованого на п’ятницю засідання Ради міністрів ЄС організувати контакти представників ЄС із МЗС Білорусі для з’ясування і вирішення проблемних питань, пов’язаних із політичною кризою в Білорусі. І вкотре закликаю міжнародну спільноту: пильнуйте за діями російського агресора, який лише чекає зручної нагоди для того, щоб покінчити з білоруською державністю і незалежністю. Говорю про це, адже точно знаю, що тривалий час увагу агресора на себе замикала Україна», – наголосив Порошенко.

«Сьогодні Європа має думати і діяти стратегічно. Ми не маємо права втратити Білорусь. Нікому – ані білоруській владі, ані білоруському народові, ані Євросоюзові, і тим паче Україні – не потрібна Білорусь як західна провінція Російської неоімперії. Ми не маємо дати жодного шансу мародерству Кремля», – додав Петро Порошенко.

14 серпня в Євросоюзі скликають позачергове засідання Ради ЄС, також відомої як Рада міністрів ЄС, у складі голів МЗС країн-членів, на якому планують обговорити, зокрема, і становище в Білорусі після президентських виборів. А 15 серпня Європейський союз проведе екстрений саміт, на якому йтиметься про ситуацію в Білорусі. Не виключено, що на ньому ухвалять рішення про санкції проти президента Олександра Лукашенка і керівників білоруських силових структур.

Раніше, 10 серпня, міністри закордонних справ країн «Люблінського трикутника» – України, Польщі й Литви – Дмитро Кулеба, Яцек Чапутович і Лінас Лінкявічус – висловили глибоку стурбованість ескалацією ситуації в Білорусі після президентських виборів і закликали владу цієї країни утриматися від застосування сили і звільнити всіх затриманих. «Повага до основних свобод і прав людини, включаючи демократію і верховенство права, необхідна для подальшого розвитку незалежної і суверенної Білорусі, яку ми повністю підтримуємо», – мовилося в заяві. Влада Білорусі не дослухалася до того і багатьох інших схожих закликів.

Протести в Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх офіційних результатів голосування на виборах президента і тривають далі по всій країні вже четвертий день. Згідно з цими офіційними даними, опозиційний кандидат Світлана Тихановська набрала 10,09%, чинний президент Олександр Лукашенко, який балотувався на шостий термін поспіль, – 80,08%. Тихановська і її прихильники заявляють про численні фальсифікації і не визнають цих результатів. За деякими незалежними оцінками, насправді Тихановська могла якщо не перемогти, то принаймні вийти в другий тур. Вочевидь зазнавши тиску, Тихановська після виборів виїхала з Білорусі і нині перебуває в Литві.

За перші три доби протестів, за даними МВС країни, затримали понад шість тисяч людей. При розгоні протестів і затриманні силовики жорстоко б’ють і демонстрантів, і випадкових перехожих, у тому числі неповнолітніх, а також журналістів, застосовуючи кийки, гумові кулі, світло-шумові гранати, водомети й подразливий газ. За офіційними даними, в лікарні країни доправили з різними травмами понад 250 людей. Справжня кількість потерпілих невідома. Загинув під час розгону протестів принаймні один демонстрант, смерть якого визнана офіційно.