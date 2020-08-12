У Мінську затримали українських волонтерів із «Восток SOS»

Білоруські силовики жорстко затримали в Мінську двох громадян України, волонтерів благодійної організації «Восток SOS» Костянтина Реуцького і Євгена Васильєва, повідомляє hromadske, колишнім журналістом якого є Реуцький.

У посольстві України в Білорусі ситуацію поки що не коментували.

Зранку 12 серпня в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що у Білорусі затримали дев’ятьох українців і побили українського фотокореспондента.

З моменту оголошення ЦВК результатів виборів у Білорусі четвертий день тривають акції протесту. Влада жорстко розганяє демонстрантів, застосовуючи водомети, гумові кулі і сльозогінний газ.

Захід закликав владу Білорусі зупинити насильство проти протестувальників і попередив про можливі санкції.

За останніми даними, затримано понад шість тисяч людей, багатьох із них жорстоко побили, в тому числі неповнолітніх. За офіційними даними, в лікарні звернулися понад 250 осіб з різними травмами. Один чоловік під час протестів загинув, його ім’я влада не озвучує, але провладні медіа назвали його «злочинцем, засудженим за вбивство».