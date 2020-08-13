Офіційний Київ не може мовчати щодо дій Лукашенка – кілька тез до позиції України

(Рубрика «Точка зору»)

Брутальне застосування сили проти мирних людей, невільний характер псевдо-виборів, фальсифікації та численні повідомлення про порушення прав людини перетворюють масштабну кризу в цій країні на серйозний міжнародний виклик. Проблема вимагає принципової і продуманої уваги демократичних держав-сусідів, Європейського Союзу та Сполучених Штатів.

Ситуація в Білорусі перейшла межу «внутрішньополітичної проблеми»

Треба віддати належне білоруському народові. Попри відсутність явного політичного проводу та всупереч уявній приреченості та безперспективності протесту, суспільство повстало проти сваволі режиму Лукашенка та його силовиків. Це – справжній подвиг народу, який, здавалося б, вдалося тотально впокорити, денаціоналізувати і русифікувати. Нинішні події – початок неминучих і далекосяжних змін в Білорусі.

Застосування сили проти людей послабило Лукашенка і перетворило на заручника

Застосування сили проти людей послабило Лукашенка і перетворило на заручника. Наступ проти власного народу штовхає його лише в одну сторону – під цілковитий контроль Путіна. Це додає конфлікту ще більшої міжнародної небезпеки, впливаючи на інтереси України, сусідніх країн і всього Заходу. Кривава бійня не залишає для Лукашенка жодної іншої ролі, ніж підпорядкування і залежність від Москви.

Поки драма остаточно не перетворилася на катастрофу, цивілізоване міжнародне співтовариство має запропонувати Лукашенку модель поведінки, яка б вгамувала його бойові дії

Становище погіршується. Перспективи – непередбачувані, навіть якщо Лукашенко відновить видимий порядок. Поки драма остаточно не перетворилася на катастрофу, цивілізоване міжнародне співтовариство має запропонувати Лукашенку модель поведінки, яка б вгамувала його бойові дії, захистила людей і заклала противаги для повномасштабного контролю з боку Росії.

Це – складне завдання, втім його альтернатива – ймовірна втрата Білорусі на невизначений період часу.

Офіційний Київ не має права мовчки спостерігати за діями Лукашенка

Це суперечить нашим цінностям, інтересам і безпеці.

Обережна і невиразна заява Володимира Зеленського про те, що треба утриматися від «вуличного насильства», – це замало для Президента України. Також уже замало й суто приєднання України до позиції поляків і литовців у вигляді заяви міністрів закордонних справ кілька днів тому.

За цим не сховатися від реалій. Наша держава має постійно реагувати на розвиток ситуації і генерувати міжнародні рекомендації та ініціативи. Принциповий і конструктивний характер такої місії дозволить не лише допомогти білоруському суспільству у протидії диктатору, але й, можливо, дозволить уникнути найгіршого варіанту, якщо диктатор потягне свою країну в ізоляцію та невилазний глухий кут.

Наша держава має постійно реагувати на розвиток ситуації і генерувати міжнародні рекомендації та ініціативи

Варіанти дій можуть бути різні. Головне – це політична воля, дотримання принципів і розсудливе бачення перспективи.

А варіантів – два: або Україна та інші демократії регіону зуміють захистити колективні інтереси в такій складній ситуації, як білоруська, або в нашому регіоні й далі пануватиме Кремль.

Чому Київ досі не ініціював діалог із керівництвом Білорусі на різних рівнях? Цей діалог – виправданий, якщо його використовувати не для «визнання» фальсифікатора виборів, а для стримування Лукашенка і його силовиків.

на різних рівнях? Цей діалог – виправданий, якщо його використовувати не для «визнання» фальсифікатора виборів, а для стримування Лукашенка і його силовиків. Чому б Києву не висунути ініціативу спільної місії діалогу за участю міністрів закордонних справ регіону – України, Польщі, Литви , а також Латвії та Естонії, нинішнього непостійного члена Ради Безпеки ООН?

, а також Латвії та Естонії, нинішнього непостійного члена Ради Безпеки ООН? Чому не зосередити нашу дипломатичну службу на різних глобальних і регіональних майданчиках на привернення уваги до ситуації в Білорусі як на міжнародній проблемі, яка суперечить нашим цінностям та шкодить безпеці?

як на міжнародній проблемі, яка суперечить нашим цінностям та шкодить безпеці? Чому не запропонувати колективний порядок денний для діалогу в Мінську та можливі варіанти врегулювання становища? А такі варіанти – можливі і їх можна виробити.

та можливі варіанти врегулювання становища? А такі варіанти – можливі і їх можна виробити. Чому не запропонувати провести окрему багатосторонню зустріч за участю високого представника ЄС, зацікавлених міністрів закордонних справ регіону під час найближчого візиту Державного секретаря Сполучених Штатів до Польщі?

Якщо Київ відмежується від розв’язання ситуації в Білорусі, цю роль безумовно займе Москва. А тоді питання про нашу власну безпеку, північний кордон і навіть про миротворчу роботу в Мінську стоятиме цілком інакше.

В умовах масового порушення прав людини і політичної нелегітимності Лукашенка Мінський майданчик втрачає для України свою умовну нейтральність. Диктатор Лукашенко не був і не буде надійним союзником України у боротьбі з російським агресором. Не треба цих ілюзій.

Диктатор Лукашенко не був і не буде надійним союзником України у боротьбі з російським агресором. Не треба цих ілюзій

Треба стати на захист вільного і гідного білоруського народу – не в декларативний спосіб, а в спосіб розумний, далекоглядний і конструктивний.

Це – великий колективний інтерес всієї Європи. Владо, не мовчи.

Данило Лубківський – колишній заступник міністра закордонних справ України​.

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода