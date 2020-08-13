Кулеба: консул шукає затриманих у Мінську українців, посольство направило ноту до МЗС Білорусі

Консул України в Білорусі наразі не знайшов у мінських ізоляторах затриманих громадян України, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу 13 серпня.

«Сьогодні вранці український консул відвідав два найбільших центри тимчасового утримання осіб у Мінську, але жодної інформації про можливе перебування там згаданих громадян України отримати не вдалося. Офіційні органи Білорусі не інформують нас про місцезнаходження наших громадян. Консул об’їжджає ті точки, де можуть утримувати затриманих для того, щоб встановити хоча б якісь дані про перебування наших співвітчизників», – сказав Кулеба.

За його словами, наразі офіційно відомі особи трьох затриманих громадян України: це Костянтин Рєуцький, Євген Васильєв та Оксана Альошина. Посольство України на доручення Кулеби спрямували дві ноти до Міністерства закордонних справ Білорусі із запитом на інформацію про всіх затриманих в ході протестів громадян України та місце їхнього перебування.​

«Ми вимагаємо негайної зустрічі консула з цими затриманими особами, а також якщо буде інформація про інших громадян, то з ними також. Ми вимагаємо негайного і безумовного звільнення цих осіб з метою повернення їх до України», – додав він.

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Раніше кореспондент Радіо Свобода повідомив, що консули України не мають доступу до затриманих у Білорусі українців.

Зранку 12 серпня в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що вже на той час у Білорусі затримали дев’ять українців і побили українського фотокореспондента.

За останні кілька днів у Білорусі, де тривають масові протести проти президента Олександра Лукашенка, силовики затримали чи й побили ще кількох іноземних журналістів. Декого з них уже звільнили.