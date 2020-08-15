Чому не всіх пропускають в Крим?

«Через пекло в рай. На кордоні простояла 10 годин», – згадує кримчанка свою дорогу до Криму через два КПВВ. Як в'їхати та виїхати з Криму? Наразі – це питання ставлять Крим.Реалії найчастіше. Державна прикордонна служба України виконала постанову Кабінет міністрів України і запровадила нові обмеження перетину адмінмежі з Кримом. Від 9 серпня – чинні нові правила, але їх поступово послаблюють. Обмеження критикують кримчани і координаторка Офіса з розробки гуманітарної політики України – Олександра Дворецька. У Кабінет міністрів України кажуть – обмеження потрібні, щоб зупинити COVID-19 (COVID19). Кого пропускає ФСБ на адмінмежі? Чому штрафують за російський паспорт? Які документи вимагають українські прикордонники – розкажуть люди які особисто перетинали адмінкордон і керівник пресслужби Херсонський прикордонний загін Державна прикордонна служба України – Іван Шевцов. А як ви перетинали адмінмежу з Кримом - пишіть в коментарях.